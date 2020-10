Barca ostala bez predsjednika: Bartomeu ipak podnio ostavku

Nije mi uopće palo na pamet otići, govorio je u ponedjeljak novinarima Josep Bartomeu, a samo dan poslije predomislio se i otišao prije nego što su ga smijenili. Završila je gotovo sedmogodišnja era

<p><strong>Josep Bartomeu</strong> (57) više nije predsjednik Barcelone. Takav se rasplet najavljivao u ponedjeljak, no nakon sjednice izvršnog odbora katalonskog kluba Bartomeu je pred novinarima rekao kako mu ne pada na pamet dati mandat na raspolaganje.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izgleda Camp Nou</strong></p><p>Dan poslije - preokret. Bartomeu nije htio čekati referendum zakazan za 1. i 2. studenog kojega vrlo vjerojatno ne bi preživio i koje je potpisima poduprlo 16.000 ljudi, već je sam odlučio kako napušta "blaugranu" nakon gotovo sedam godina. A s njim odlazi i kompletni izvršni odbor. Novi izbori trebaju se održati u roku od tri mjeseca.</p><p>Bartomeu je bio kamen spoticanja u Barceloni u cijeloj 2020. godini koja je za velikana s Camp Noua bila iznimno turbulentna, bez trofeja, uz lošu financijsku situaciju, a sve je kulminiralo burofaksom Lionela Messija u kojemu je jedan od najvećih nogometaša u povijesti tražio odlazak.</p><p>Navijačka ogorčenost u Kataloniji još se ljetos digla do te mjere da je došlo do nereda na ulicama Barcelone. A kako Blaugrana ima silnu navijačku bazu (sam slogan im je 'Mes que un club'; više od kluba... reprezentacija!) lako se skupilo preko 16.250 potpisa potrebnih za opoziv predsjednika (skupljeno je 20.687, a da je trebalo vjerojatno bi ih imali i 206.870).</p><p>Bartomeu i uprava izvlačili su se na pandemiju ('Kakva skupština i okupljanje u doma socijalne distance?'), ali katalonske su im vlasti odbile zahtjev za odgodom skupštine koja se trebala održati 1. ili 2. studenoga pa su omraženi predsjednik i njegova svita, tvrdi Sport, odlučili sami prerezati čvor i pokupiti se prije nego ih navijači potjeraju.</p><p>Bartomeu je na klupskom vrhu još od 2014. kada je naslijedio Sandra Rosella, sljedeći izbori za predsjednika Barcelone trebali su se održati u ožujku 2021., ali navijačima je toliko prekipjelo da im se više ne čeka ni tih pet mjeseci. Utoliko prije što je Bartomeua katalonska policija javno optužila za korupciju i protiv njega se vodi istraga. I klub je silnim financijskim problemima pa se sve više i zadužuje dižući kredite koje će nasljednici morati otplaćivati.</p><p>A dokazano je i kako je 'majstor' angažirao marketinšku agenciju da koristeći trolove po društvenim mrežama hvali njega, a pljuje redom sve druge, uključujući klupske ikone kao što su Messi, Iniesta, Xavi...! Gerard Pique nedavno je priznao kako je Messija u klubu zadržao riječima: 'Prijatelju, izdrži još malo, ovi odlaze i doći će novi ljudi'!</p><p>Večeras bi na ulicama Katalonije opet moglo biti navijača. Ali ne protesta i demonstracija nego slavljeničke povorke.</p>