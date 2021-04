Prije samo četiri dana Getafe je otrgnuo vrijedne bodove Real Madridu (0-0) u borbi za naslov. Držali su na koljenima Zidaneovu momčad i imali čak 19 udaraca na protivnički gol. No protiv Barcelone ipak nije išlo. Katalonci su slavili s uvjerljivih 5-2 u 31. kolu La lige.

Nadao se Atletico Madrid kako će im susjedi iz predgrađa Madrida još jednom pomoći te ovaj put otrgnuti bodove i Barci, ali kada je Leo Messi ovako raspoložen, teško je nečemu se nadati.

Getafe se baš ni na trenutak nije mogao ponadati jer je katalonski stroj izgledao tako moćno. Barcelona je igrala koliko joj je trebalo, imala devet udaraca i šest u okvir, ali zato nije dopustila Getafeu da igra nogomet. Imala je nevjerojatan posjed lopte od 80 posto, a gosti su bili toliko očajni da su loptu viđali svake 'prijestupne'. No unatoč tomu, uspjeli su zabiti dva gola i to s jednim udarcem u okvir. Dobro su se i branili protiv puno jačeg protivnika, ali na kraju je pukla petarda.

Katalonci su poveli već u osmoj minuti golom Messija na asistenciju Sergija Busquetsa, ali svega četiri minute kasnije Lenglet je zabio autogol i bilo je 1-1.

No, kako su oni dobili poklon, tako su uzvratili. U 28. minuti Barcelona je vratila vodstvo, autogol zabio je Chakla. Samo pet minuta kasnije Leo Messi zabija svoj 25. gol u sezoni za 3-1.

Obzirom na dominantnu igru i bezidejnog domaćina koji nije mogao do lopte, činilo se kako je tu kraj. Ali žilavi su gosti iz madridskog predgrađa. U 69. minuti Unal je smanjio na 3-2 i dao kakvu-takvu nadu 15. momčadi La Lige, ali više od toga nije išlo.

U završnici je Araujo zabio za 4-2, a u sudačkoj nadoknadi Antoine Griezmann realizirao je jedanaesterac kojeg je sam izborio i postavio konačnih 5-2.

Još sedam kola ostalo je do kraja prvenstva, a bitka za naslov zanimljivija je nego ikada. Prvo mjesto i dalje drži Atletico Madrid, s tri boda prednosti ispred Real Madrida i pet više od Barcelone koja ima i utakmicu manje. No, nije ni Sevilla odustala od naslova. Zaostaje svega šest bodova za Atleticom, a obzirom na sedam utakmica do kraja, sve je moguće.

U sljedećem kolu, 25. travnja, Blaugranu čeka teško gostovanje kod Villarreala, Real Madrid dan ranije igra kod kuće protiv Real Betisa, a Atletico Madrid u nedjelju igra kod Bilbaa. Sevilla pak ide na Granadu.