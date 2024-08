Barca teškom mukom uspjela registrirati Olma! Morala se riješiti čak četvorice igrača

Nekoliko puta kamere su ga prikazale u kadru i otkrile njegov ljutiti izraz lica. Dani Olmo došao je u Barcelonu ispuniti dječački san i pokušati je vratiti na nogometni vrh, a ne sjediti na tribinama. Klub ga je platio 55 milijuna eura, no nije ga mogao odmah registrirati zbog financijskih problema pa je propustio utakmice protiv Valencije (2-1) i Athletic Bilbaa (2-1).

Posljedica je to rasipanja novca i golemih dugova u koje ih je uvukao bivši predsjednik Josep Bartomeu. Već godinama plešu na rubu egzistencije i zaista je nevjerojatno da klub takvog brenda i utjecaja još nije uspio pronaći dugoročno rješenje već svaki prijelazni rok prolazi kroz iste probleme. Mora se riješiti nekoliko igrača kako bi mogao rasteretiti proračun i tako registrirati pojačanja. Kroz isto je morao proći i Olmo.

Foto: BRUNA CASAS/REUTERS

Kako piše španjolski Mondo, Barca je konačno uspjela registrirati bivšeg dinamovca pa će biti na raspolaganju Hansiju Flicku za sljedeću utakmicu, a raspored kaže da je to već u utorak kada Blaugrana gostuje kod Rayo Vallecana. A bi mogla ishoditi dozvolu, Barcelona je morala 'žrtvovati' nekoliko igrača. S Ilkay Gündoganom raskinula je ugovor, Vitora Roquea i Clementa Lengleta poslala je na posudbu, prodala Mikayila Fayea, no ni to nije bilo dovoljno, ali se na kraju riješilo sve samo od sebe. Stoper Andreas Christensen teško se ozlijedio i izostat će dva mjeseca pa je La Liga dozvolila da klub registrira Olma.

Foto: Lee Smith

Španjolski nogometaš tako će konačno debitirati za klub svog djetinjstva. Zaljubio se u nogomet u čuvenoj La Masiji pa čak i bio kapetan u mlađim kategorijama, ali privukla ga je ponuda Dinama kada je imao 16 godina. Bolju odluku nije mogao donijeti. Otišao je u Maksimir i u međuvremenu stasao u fenomenalnog nogometaša. Uostalom, sve ste mogli vidjeti na Europskom prvenstvu gdje je bio jedan od najboljih igrača na turniru.

Nema tog velikana koji ga nije htio dovesti, ali njegovo srce izabralo je Barcelonu. Ispunio je svoj san i potpisao za Barcu, a sada će obući dres i pokazati magiju.