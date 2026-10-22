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MUČE IH OZLJEDE

Barca u problemu pred prvi El Clasico sezone: Nakon Danija Olma, otpada još jedan igrač?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Barca u problemu pred prvi El Clasico sezone: Nakon Danija Olma, otpada još jedan igrač?
Foto: Stephane Mahe
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Drama u Barceloni pred El Clasico! Flick ostao bez Olma, a pod upitnikom je i novi junak Espart, dok ozljede prijete raspadu obrane

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Ovog vikenda na rasporedu je prvi El Clasico ove sezone, a susret se igra u Barceloni na Camp Nou. Trener katalonskog kluba Hansi Flick nalazi se u problemima s igračkim kadrom. 

Barcelona je u Ligi prvaka došla do prvog poraza ove sezone, u Parizu je bolji od njih bio PSG (4-2), a Flick je nakon tog susreta ostao bez Danija Olma koji je travnjak na Parku prinčeva zbog ozljede napustio u prvom poluvremenu, a prema najnovijim informacijama, od terena će izbivati mjesec dana. 

Još loših vijesti za Nijemca stigle su nekoliko dana uoči utakmice s Real Madridom. Španjolski mediji navode da je pod velikim upitnikom i Xavi Espart koji je protiv PSG-a zabio prvijenac u katalonskom dresu. Espart je susret u Parizu napustio pred sam kraj zbog problema s gležnjem, a nakon što je obavio dodatne pretrage još uvijek nije sigurno hoće li igrati u nedjelju. 

Barcelona ima još ozlijeđenih igrača, na popisu su i Jules Kounde i Eric Garcia, pa bi izostanak Esparta predstavljao pravu noćnu moru za zadnju liniju Katalonaca.

Podsjetimo, prvi ovosezonski El Clasico na rasporedu je u nedjelju od 21 sat. Uoči dvoboja, Katalonci su prvi na tablici i imaju maksimalnih 27 bodova, a 'kraljevi' zaostaju s 21 bodom na trećem mjestu La Lige. Bolji od Reala je njegov gradski rival Atletico koji ima bod više. 

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