Barca u problemu pred prvi El Clasico sezone: Nakon Danija Olma, otpada još jedan igrač?

Ovog vikenda na rasporedu je prvi El Clasico ove sezone, a susret se igra u Barceloni na Camp Nou. Trener katalonskog kluba Hansi Flick nalazi se u problemima s igračkim kadrom.

Barcelona je u Ligi prvaka došla do prvog poraza ove sezone, u Parizu je bolji od njih bio PSG (4-2), a Flick je nakon tog susreta ostao bez Danija Olma koji je travnjak na Parku prinčeva zbog ozljede napustio u prvom poluvremenu, a prema najnovijim informacijama, od terena će izbivati mjesec dana.

Još loših vijesti za Nijemca stigle su nekoliko dana uoči utakmice s Real Madridom. Španjolski mediji navode da je pod velikim upitnikom i Xavi Espart koji je protiv PSG-a zabio prvijenac u katalonskom dresu. Espart je susret u Parizu napustio pred sam kraj zbog problema s gležnjem, a nakon što je obavio dodatne pretrage još uvijek nije sigurno hoće li igrati u nedjelju.

🚨 Xavi Espart is dealing with ANKLE DISCOMFORT following Barcelona’s defeat to PSG. Espart was substituted in the 74th minute as a precaution after experiencing pain in his ankle. Despite the concern, Barça remain optimistic that he will be available for Sunday’s El Clásico against Real Madrid. — @mundodeportivo — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 21, 2026

Barcelona ima još ozlijeđenih igrača, na popisu su i Jules Kounde i Eric Garcia, pa bi izostanak Esparta predstavljao pravu noćnu moru za zadnju liniju Katalonaca.

Podsjetimo, prvi ovosezonski El Clasico na rasporedu je u nedjelju od 21 sat. Uoči dvoboja, Katalonci su prvi na tablici i imaju maksimalnih 27 bodova, a 'kraljevi' zaostaju s 21 bodom na trećem mjestu La Lige. Bolji od Reala je njegov gradski rival Atletico koji ima bod više.