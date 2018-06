Barca vraća Thiaga Alcantaru za 50 milijuna eura i - Dignea

Niko Kovač će, kako stvari stoje, ostati bez važnog veznog igrača u svojoj prvoj sezoni na klupi Bayerna. Thiago Alcantara (27), naime, sve je bliže povratku u Barcelonu nakon pet godina u Münchenu. Doduše, neslužbene informacije s Allianz Arene govore kako je Thiago među četvoricom igrača - tu su još i Arturo Vidal (31), Jerome Boateng (29) te Juan Bernat (25) - koje je Kovač stavio na "listu za odstrel", među igrače koje ne želi u svojoj svlačionici, ali svakako će morati pronaći zamjenu za ovako dobrog igrača.

U Barceloninu sustavu se odlaskom Andresa Inieste u Japan otvorio prostor za igrača sličnog profila, koji će se odmah biti u stanju uklopiti u cjelinu, a najboljim rješenjem smatraju upravo Thiaga. Sin velikog Mazinha u Barcelonu je došao sa 14 godina, rastao je u La Masiji pa se kroz B momčad probio do prvog sastava, čiji je član bio četiri sezone, sve do 2013. i odlaska u Bayern.

Pet godina poslije on je idealna nadopuna za sljedeću sezonu. I zato je cilj vratiti "odbjeglog sina", igrača koji prije pet godina nije želio sjediti na klupi i čekati šansu uz nedodirljive Xavija i Iniestu. Međutim, neće to biti jeftino. Kako navode španjolski mediji, Bayern je za Thiaga postavio cijenu od 65 milijuna eura, sve ponude ispod toga neće biti ni razmatrane. Međutim, kako Bayernu treba lijevi branič, u Münchenu su navodno spremni razmotriti i ponudu od 50-ak milijuna eura ako u posao bude uključen Lucas Digne.

Na Nou Campu je Francuz zamjena za Jordija Albu, u Bayernu bi bio za davida Alabu, ali vjerojatno s puno više prilika da dođe do minutaže, budući da tamnoputi Austrijanac može biti i krilo, i vezni igrač, čak i stoper... Realizira li se ovaj posao, Ivan Rakitić će dobiti novog suradnika u veznom redu, u kojem će povremeno igrati i Phillipe Coutinho. No on je ipak primarno napadač, Barcelona traži playmakera visoke klase. A to Thiago Alcantara definitivno jest.