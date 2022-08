Barcelona bi prodala De Jonga, ali žele i da ostane?! Chelsea i United čekaju, dok Frenkie sjedi

Foto: DPA/PIXSELL

Frenkie je naš igrač, želimo da ostane, a i on to želi. Imamo vrlo moćan vezni red, a on ima unosnih ponuda za sebe, ali i za klub. Želimo da ostane, kaže predsjednik Barcelone

Do 31. kolovoza se svašta može dogoditi s Frenkiejem de Jongom (25), a on zna što mislim i što klub treba. Računam na njega, odličan je igrač, rekao je nakon pobjede Barcelone protiv meksičkog Pumasa (6-0) trener katalonske momčadi Xavi (42) o nizozemskom veznjaku koji već duže vrijeme koketira s odlaskom iz Barcelone. Spominjalo se da će otići na Otok, prvi su u redu za transfer bili Chelsea i Manchester United, ali na kraju je još uvijek u Španjolskoj i čeka što će se dogoditi. Protiv Meksikanaca je ušao s klupe na poluvremenu i zabio posljednji gol na susretu. Barca bi ga voljela zadržati, ali samo ako pristane na smanjenje plaće zbog teške financijske situacije. Navodno su morali odgoditi registraciju pet novopridošlih pojačanja (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Kessié, Christensen) i dva nova ugovora (Dembele, Roberto) jer nisu imali dovoljno novaca te im je La liga dala rok od osam dana da riješe financijsku situaciju. A sve je to pomalo čudno jer De Jong i nema neki tretman u Barceloni u posljednje vrijeme. - Frenkie je naš igrač, želimo da ostane, a i on to želi. Imamo vrlo moćan vezni red, a on ima unosnih ponuda za sebe, ali i za klub. Želimo da ostane - rekao je Laporta. Na svakoj je pripremnoj utakmici De Jong dobio poluvrijeme, a španjolsko prvenstvo kreće za tjedan dana. Za njega bi bilo dobro da se transfer realizira što prije jer je prvenstvo na Otoku već u punom zamahu, a s tim se klubovima povezuje...