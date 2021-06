Rukometaši Barcelone pobijedili su Aalborg 36-23 (16-11) u finalu Lige prvaka, a jedan od najboljih pojedinaca Barce bio je hrvatski reprezentativac Luka Cindrić!

Aalborg je dan ranije čudesno izbacio PSG (35-33) u polufinalu, no danas je šanse imao tek na početku utakmice. Barcelona je brzo preuzela konce i već u prvom poluvremenu imala i šest razlike.

Cindrić je danas briljirao, razigravao je i dijelio asistencije, izborio najmanje tri sedmerca i kada je ovako raspoložen... Teško ga tko može zaustaviti.

Najraspoloženiji u redovima novog europskog prvaka bio je Aleix Gomez s devet pogodaka dok je Cindrić zabio pet. Istaknuo se i N'guessan sa šest golova. Najbolji u redovima danskog predstavnika bio je Sandell s osam pogodaka.

Hrvatski rukometni reprezentativac još je ranije uvršten u idealnu postavu Lige prvaka na poziciji srednjeg vanjskog igrača, objavio je Europski rukometni savez (EHF) u petak.

A Barcelona je stigla do nevjerojatnog postignuća. Pobijedila je apsolutno sve utakmice u grupnoj fazi, zatim i sve u samoj završnici čime je stigla do okruglih 20 pobjeda u Ligi prvaka ove sezone sa stopostotnim učinkom. Nikome do sada u povijesti to nije pošlo za rukom.

Barcelona je u nizu od 33 pobjede zaredom, posljednji put zaustavio ju je Kiel još tamo u prosincu 2020. godine, čime je stigla do jubilarnog 10. naslova europskog prvaka.

Posljednji put prvaci Europe bili su 2014/15 kada je u finalu pao Veszprem, a Renato Sulić bio član All-Star momčadi kao najbolji pivot.