Barcelona pokazala Sevilli tko je gazda i osvojila Superkup!

Barcelona i Sevilla su u marokanskom Tangieru igrali Španjolski superkup, a Katalonci su susret prelomili u završnici te pobijedili s 2:1, a Lionel Messi postao je najtrofejniji Barcin igrač svih vremena!

U 11. minuti Sevilla je došla do vodstva! Pablo Sarabia zakucao je loptu u lijevi donji kut i ostavio Barcinog vratara nemoćnim

Četiri minute kasnije pokušava Barca uzvratiti... Duet Dembele - Alba radi par lijepih dodavanja te Alba puca na gol iz mrtvog kuta, no udarac mu blokira branič, ali Katalonci iz kornera dovode loptu do Messija koji s oko pet metara puca na gol, no Sevillin vratar je spreman.

Opet Alba! U 17. minuti opet dobiva loptu na lijevoj strani i puca na gol, ali ponovno je vratar spreman...

Lenglet je u 27. minuti došao do lopte, no njegov udarac glavom otišao je iznad gola... Šteta, Messi je poslao odličnu loptu!

Zatvorila je Barca u 37. minuti Sevillin šesnaesterac do kraja! Dodavanje za dodavanje, udarac za udarcem... No Vaclik ne pušta ništa, a naposljetku se u najboljoj prilici našao Luis Suarez, čiji udarac odlazi pored gola!

U 42. minuti imala je Barcelona slobodan udarac, Messi je pogodio stativu, a onda se lopta odbila od Vaclika i ostala na metar od gola... Pokupio ju je Gerard Pique i zakucao za 1:1!

Ne popušta ipak ni Sevilla, tek nekoliko minuta nakon izjednačenja Katalonaca zamalo je opet do pogotka došao tko drugi nego - Sarabia!

Nastavak je počeo bez opasnijih šansi, a mogla je Sevilla opasnije odraditi priliku u 57. minuti, no lopta je bila prebrza, te je na kraju završila s vanjske strane mreže... U drugom poluvremenu ušao je i naš Ivan Rakitić!

Opet je Vaclik morao imati posla s Messijevim slobodnjacima... U 60. minuti prekrasan udarac je Leo poslao na seviljska vrata, no Vaclik odlično brani!

U 61. minuti Sevilla je imala prvi korner na utakmici... i to kakav! Došla je lopta do Vazqueza koji je glavom šalje u gredu...

Opet Vaclik!!! Pa ovaj čovjek brani sve... Imao je u 63. minuti Dembele vrhunsku priliku te uputio pravu bombu na vrata Seville, no Vaclik je bio spreman!

Ponovno Vazquez drži Barcu na konopcima! U 69. minuti opucao je Franco iz daljine, no lopta je prošla tik pored vratnice...

Zaprijetio je i Jesus Navas , no njegov volej je spremno dočekao ter Stegen.

Vaclik stvarno nije normalan.... Obranio je jedan težak udarac, lopta se odbila Messiju na zicer, a on je i ponajboljem igraču svih vremena rekao ne!

Minutu napokon ipak je seviljski vratar slomljen.. Dembele je s dvadesetak metara iz jako teške pozicije zapucao na gol te pogodio donji dio grede od kojeg se lopta odbija u gol! Prekrasan pogodak za vodstvo Barce!

U 87. minuti lopta se odbila Vazquezu koji je imao dobru priliku jer se ter Stegen makao s gola, no loše zahvaćen volej nije stigao do mreže prije vratara...

Jedanaesterac za Sevillu u 90. minuti! Ter Stegen je skrivio jedanaesterac, a potom ga je obranio i zadržao katalonsko vodstvo! Barca je uzela titulu!