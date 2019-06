Barcelona postaje 'kockasta'! Katalonci predstavili novi dres

Prije samo nekoliko mjeseci poput eksplozije je odjeknula vijest da će Barcelona od sljedeće sezone nositi 'kockaste' dresove po uzoru na hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a to je danas katalonski klub i službeno potvrdio.

Tradicionalne uspravne pruge su nakon 1899. godine otišle u povijest, a Nike je ovaj put odlučio malo eksperimentirati što se baš nije svidjelo navijačima. Jasno, Hrvatska je prošlo ljeto bila hit nakon srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, a kockasti dresovi koje je dizajnirao Nike su proglašeni kao najljepši. E pa američki proizvođač sportske opreme se odlučio na prokušanu metodu i dizajnirali su još jedan kockasti dres, ali ovaj put u crveno plavim kockicama.

👕 Our new kit for the 2019/2020 season



💙❤ Talent takes different shapes pic.twitter.com/lhgAH8YX0F