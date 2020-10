Barcelona posuđuje po Americi, kod kuće im nitko ne da ni centa

Katalonci su morali u SAD po 'veliki iznos novca' da bi mogli isplatiti plaće. Posudili su od poznate američke investicijske banke Goldman-Sachs. Na domaćem se tržištu više ne mogu zaduživati

<p>Trener <strong>Ronald Koeman</strong> vratio je identitet i pobjede u igru Blaugrane, ali klub nije samo prva momčad, a Barcelona danas to je: kaos u klupskom vrhu i računi u debelom minusu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Raketa više nije dio teške priče</strong></p><p>Poznati katalonski ekonomist <strong>Marc Ciria</strong> (uspješni savjetnik bivšeg predsjednika Barce <strong>Joana Laporte</strong>) za novinsku agenciju EFE otkrio je u kolikim je problemima ponos Katalonije pod vodstvom <strong>Josepa Marie Bartomeua</strong>.</p><p>- Prodajom petorice igrača (<strong>Luis Suarez, Arturo Vidal, Arthur Melo, Rafinha Alcantara</strong> i <strong>Nelson Semedo</strong>) smanjili su troškove za 80 milijuna eura i... Svejedno nemaju za plaće. A kako im u Španjolskoj više nitko ne da ni centa jer su dužni skoro pola milijarde eura. morali su po novac u inozemstvo - objašnjava Ciria.</p><p>- Jako su veliki iznos dobili od Amerikanaca. Ali kad se zna tko im je pomogao onda priča dobiva još tužnije konotacije. Goldman Sachs ne posuđuje. To je investicijska banka. Kamata 3-4%, ako ne platiš dug se pretvara u udio u vlasništvu. Pandemija je svima napravila probleme, ali Barcelona je već dugo u minusu, a da niti nakon uštede od 80 milijuna eura nemaju za plaće... Jako loše. Klub je baš u jako lošem stanju - rekao je Marc Ciria.</p><p>U Ligi prvaka ispali od Liverpoola igrajući kao pijani na Anfieldu, sezonu kasnije ispali tako što su popili sramotnih 8 komada od Bayerna, u Primeri gledali kako naslov prvaka slavi Real Madrid, <strong>Messi</strong> jedva čeka otići s Nou Campa, posuđuju za plaće i to u Americi jer kod kuće su već dužni pola milijarde...</p><p>Bartomeu bi uskoro trebao dobiti po glavi glasovanjem o nepovjerenju, ali čak i da sutra odleti s čela Barcelone: u kakvom stanju ostavlja klub koji je više od kluba? Po svemu sudeći - katastrofalnom.</p>