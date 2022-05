Barcelona se riješila najvećeg promašaja u povijesti: Platili ga 135 milijuna eura, prodali za 20

Philippe Coutinho sada je i službeno igrač Aston Ville! Engleski premierligaš isplatit će Barceloni 20 milijuna eura. Ogroman novac! No kada znamo da su da ga Katalonci, po službenoj verziji, platili čak 115 milijuna više, onda to i nije bio najbolji posao Blaugrane... Štoviše, to je najgori.

POGLEDAJTE VIDEO:

Brazilčev transfer drugi je najveći ulazni (kupnja) ulazni transfer u povijesti Barcelone, puno se očekivalo od čarobnjaka koji je 'žario i palio' engleskim travnjacima, no u Španjolskoj se nikada nije potpuno uklopio. Već u ljeto 2019. pokušao je oživjeti formu u Bayernu, no ni tamo se nije najbolje snašao, a kvaliteta njegovih nastupa, kao i tržišna vrijednost, rapidno je padala.

I na koncu se može zaključiti da mu najviše paše Premiership jer u 16 nastupa u dresu Aston Ville pokazao je više nego u posljednjih nekoliko godina. Zabio je četiri gola uz tri asistencije.

S klubom iz Birminghama potpisao je četverogodišnji ugovor (do 2026.), a Kataloncima će pripasti i 50 posto od buduće prodaje 29-godišnjeg ofenzivnog veznjaka.

Najčitaniji članci