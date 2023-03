Barcelona službeno potvrdila da je pristupila Messiju! 'Leo zna koliko ga volimo i cijenimo...'

U kontaktu smo s Leom Messijem (35)! On zna koliko ga cijenimo i koliko bismo voljeli da se vrati u Barcelonu, kazao je dopredsjednik 'blaugrane', Rafa Yuste, koji je tako prvi put službeno potvrdio da su Katalonci u kontaktu s odbjeglom legendom kluba!

Argentinčev ugovor s PSG-om ističe 30. lipnja ove godine, a iako ima opciju produljenja za još jednu godinu, sve je izgledniji njegov povratak u klub u kojem je dosegao 'nogometnu besmrtnost'.

Xavi: Nadam se da ćemo ga ponovno vidjeti u Barci

- Bio sam uključen u pregovore prije dvije godine i sjećam se koliko ga je bilo teško pustiti. Messi sigurno voli Barcu i grad tako da se nadamo da ćemo pronaći prave uvjete za nastavak njegove priče - zaključio je Yuste, prenosi Fabrizio Romano.

Trener Barce i Messijev bivši suigrač, Xavi, također je prokomentirao mogući povratak Argentinca.

- Pričam puno s Leom, a to je tema naših razgovora. Nadam se da ćemo ga vidjeti ponovno u Barceloni. To je klub njegova života, to je jasno. Vidjet ćemo.

Foto: S.Lau/DPA

Engleske kladionice: Messi odlazi u MLS

Podsjetimo, Messi je prije nekoliko dana utrpao hat-trick Curacaou i tako prešao 'stotku' u dresu Argentine. U njemu očito još ima 'iskre', a gdje će nastaviti karijeru, ovisi isključivo o njemu.

Prema engleskim kladionicama, najizgledniji je njegov odlazak u američki MLS (tečaj 2,62), ali dobro kotira i povratak u LaLigu, odnosno Barcu (4,00).

Foto: CARL RECINE

