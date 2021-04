Dok su predsjednici Reala i Juventusa, Florentino Perez i Andrea Agnelli, proživljavali teške napade zbog osnivanja Superlige, predsjednik Barcelone Joan Laporta mudro je šutio.

I katalonski klub je jedan od osnivača ove nogometne tvorevine koja je propala nakon dva dana, no iz kluba nisu htjeli izlaziti u javnost, htjeli su osjetiti bilo navijača Barcelone.

- Naši članovi će odlučiti hoćemo li igrati u Superligi - izjašnjavao se Laporta.

Mnogi navijači, koji su protiv ovog natjecanja, su ga još više zavoljeli zbog način na koji vodi klub, ali nemalo ih je iznenadila i šokirala njegova izjava da je Superliga nužna te je tako zapravo citirao Florentina Pereza i Andreu Agnellija.

S istim stavom oglasila se i Barcelona.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

1. Barcelona dijeli stav većine velikih europskih klubova da je u trenutnoj ekonomskoj situaciji nužno izvršiti strukturalne reforme kojima bi se jamčili financijska održivost i poboljšanje spektakla koji nudimo navijačima u cijelom svijetu te povećala njihova brojnost kao baza na kojoj on počiva i koja je njegova glavna snaga. Zbog svega navedenog je uprava Barcelone prihvatila, i to hitno, ponudu da postane jedan od osnivača Superlige, natjecanja kojem je cilj poboljšati kvalitetu i atraktivnost showa koji nudimo nogometnim navijačima i da istovremeno, jer je to osnovno načelo Barcelone, tražimo nove formule solidarnosti s cijelom nogometnom obitelji.

Odluka je donesena s uvjerenjem da bi odustajanje od Superlige, i to u statusu jednog od njenih utemeljitelja, bilo povijesna pogreška. Mi smo jedan od najvažnijih sportskih klubova svijeta i kao takav moramo biti vođa jer to je neodvojiv dio našeg identiteta. U svakom slučaju, Barcelona kao društvo koje je uvijek bilo i uvijek će biti vlasništvo svih svojih navijača konačnu odluku o tome prepustilo je svojim kompetentnim tijelima nakon iscrpne i detaljne analize.

2. Nakon što smo se uvjerili u snažne reakcije koje je spomenuta inicijativa izazvala, Barcelona neosporno shvaća da je potrebno puno više dubinskih analiza kako bismo shvatili razloge koji su doveli do takvih reakcija, kako bismo promislili i na pravi način riješili sva otvorena pitanja. Ta analiza mora biti dubinska te zahtijeva vrijeme i strpljenje kako bismo izbjegli ishitrene akcije. Jednako važnim smatramo naglasiti činjenicu da je sud potvrdio da su klubovi osnivači Superlige sve radili zakonito. Zato Barcelona smatra da je neumjesno debatu o Superligi provoditi u ozračju neopravdanog pritiska i zastrašivanja.

Unatoč tome što smo savršeno svjesni važnosti ove teme i interesa koji ona izaziva, kao i potrebe da uvijek djelujemo uz maksimalnu transparentnost, Barcelona traži maksimalno razumijevanje, poštovanje, pa čak i strpljenje od svojih navijača i javnosti u cjelini.

Joana Laportu je dočekala kaotična situacija u Barceloni. Josep Bartomeu mu je klub ostavio u milijunskim dugovima. U doba korona virusa teško je pronaći prihode kojima bi smanjio taj minus i stabilizirao klub pa je ovaj projekt zapravo za njega došao u najboljem trenutku. Svaki od 20 klubova ove zatvorene lige bi dobio po 350 milijuna eura, a to je novac koji danas Laporta može samo sanjati.

I unatoč tome što su navijači protiv toga i što se ovo natjecanje raspalo u rekordnom roku, predsjednik Blaugrane očito smatra da je Superliga jedini pravi put i izvor spasa za njegov klub.

Barci ionako ne cvjetaju ruže u posljednjih nekoliko sezona, i što se tiče financija i što se tiče uspjeha, a pitanje je kako će navijači reagirati na ovakav stav kluba. I pogotovo na to što je Laporta podržao glavnog čovjeka Real Madrida i osnivača Superlige Florentina Pereza, danas i možda najomraženijeg čovjeka u svijetu nogometa.