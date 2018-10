Barceloni fali Iniesta, Coutinho još uvijek ne zna kreirati igru

Philippe Coutinho suprotnost je Andresu Iniesti i to se stalno pokazuje. Teško je jednog igrača usporediti s drugim, no Coutinho je možda i jednako kvalitetan kao Iniesta.

Brazilac je ponovno pokazao da je jači u zabijanju pogodaka iz daljine nego u kreiranju igre, no to je samo bljesak. Na jedan način, Barcelona i Coutinho se traže - ali se još nisu upoznali.

Nekadašnja zvijezda Liverpoola ubojita je iz daljine, pet pogodaka od njegovih 12 u Barceloni zabijeno je izvan šesnaesterca i po tome mu je jednak samo - Leo Messi. No to ne mora biti toliko blistavo za Barcelonu, a to se i vidjelo u utakmici protiv Leganesa, koji je Barcelonu porazio s 2:1.

Ekipa je zapucala šest puta u prvom poluvremenu, svaki put van šesnaesterca, a Leganes je najviše pazio na unutarnja dodavanja Messija i društva. Iako neki kažu da je napad najbolja obrana, Barcelona svojih 78% posjeda nije znala iskoristiti, a to se pretvorilo u brzinska dva pogotka Elzhara i Rodrigueza koji su okrenuli utakmicu.

Coutinho potom nije uspio u ulozi kreatora izgubivši se u krizi nastaloj nebalansiranom igrom kojoj očito fali Iniesta. Coutinho nije ni pokušao pucati s daljine u završnici utakmice, a ovoj momčadi za pobjede fali kvalitetnija igra. Nažalost, nije sigurno tko ju može donijeti...