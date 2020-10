Barcina obrana iz 'A je to': Tek s igračem više spasila živu glavu

Nezadovoljni Koeman na poluvremenu je napravio čak tri izmjene, a Barca je do izjednačenja stigla tek nakon što je Alaves ostao s igračem manje. Messi je pogodio i za 2-1, no gol je poništen zbog zaleđa

<p>Nogometaši <strong>Barcelone </strong>odigrali su mršavih 1-1 na gostovanju kod <strong>Alavesa </strong>u sklopu 8. kola La Lige. Barca je do bodova stigla tek nakon što je domaćin ostao s igračem manje u 62. minuti kada je Jota dobio drugi žuti karton, a Alaves ostao u brojčanom deficitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Camp Nou</strong></p><p>Deportivo je stigao do vodstva u 31. minuti kada je <strong>Rioja</strong> nakon velike neopreznosti Barcelonine obrane u režiji <strong>Piquea </strong>i <strong>Neta </strong>iskoristio situaciju i pospremio loptu u prazan gol. Bila je to reakcija kao iz kultnog 'A je to' nakon što je Pique vratio loptu golmanu, a on zaboravio da nije na treningu. Spetljao se u vlastitom driblingu, prepustio loptu napadaču Alavesa, koji se prošetao do praznog gola i poentirao.</p><p>Barca je na odmor otišla u zaostatku nakon trome i nekvalitetne igre u prvom dijelu, a nezadovoljni <strong>Ronald Koeman </strong>na poluvremenu je napravio čak tri izmjene! Izvadio je <strong>Dembelea, Busquetsa i Lengleta</strong>, a umjesto njih ubacio <strong>Trincaa, Pjanića i Pedrija</strong>.</p><p>Izmjene su dale rezultata i Barca je zaigrala bolje u nastavku, no do izjednačenja je stigla tek s igračem više nakon što je Jota pocrvenio. <strong>Griezmann </strong>je minutu kasnije iskoristio igrača više, izbio sam pred golmana <strong>Pacheca </strong>i ležernim lobom poništio prednost domaćina.</p><p>Brojčano inferiorniji protivnik prepustio je igru gostu i posvetio se obrani pa je Barca ostatak utakmice silovito napadala ne bi li stigla do izjednačenja. <strong>Messi </strong>je zabio u 86. minuti, ali gol mu je poništen zbog zaleđa dok su <strong>Dest </strong>i <strong>Pjanić </strong>imali sjajne šanse dvije minute kasnije, no do potpunog preokreta ipak nije došlo.</p><p>Barcelona se nakon osam odigranih kola nalazi na 12. mjestu La Lige s tim da je zbog izmijenjenog raspored uzrokovanog korona krizom na dvije utakmice manjka (6). Real je vodeći u prvenstvu sa 16 bodova, slijede ga Real Sociedad, Atletico Madrid i Cadiz s 14.</p>