Barem će utrka za 1. HNL ići do kraja. Ali, nogomet jako loš, kao da suci ne mogu bez VAR-a

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ispunjenost tribine kakva bi veselila u prvoj ligi i to je to što smo vidjeli od - prvoligaškog. Na novog člana elitnog ranga hrvatskog nogometa ćemo možda čekati do posljednjeg kola, ali imaju još puno za raditi do te razine

Dok ćemo u 1. HNL vrlo vjerojatno ponovno na tituli čestitati Dinamu, u 2. HNL favorit možda ostane bez svega u samom finišu utrke. Rudeš je na domaćem terenu s 3-0 (0-0) bio bolji od gostiju iz Varaždina, ali daleko je to bilo od prvoligaškog. Jedino za pohvalu s današnje utakmice je publika na tribinama.