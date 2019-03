Barišić: Čvrsti su, ali navikao sam i na žešće! Trebamo bolje

Hrvatska je slavila protiv Azerbajdžana 2-1, a prvi se nakon utakmice oglasio strijelac gola za izjednačenje, Borna Barišić:

- Sigurno da sam prije svega zadovoljan jer sam pobijedio. Bila je to teška utakmica jako, to smo i najavljivali, pa naravno da sam zadovoljan. Iskreno molio sam se Bogu da bude ili nekakav slobodnjak ili da se nađem nakon kornera pa zabijem, no najbitnije da smo pobijedili.

Azerbajdžan se nakon gola za vodstvo zatvorio, igrao bunker, a Hrvati su stalno napadali...

- Je, čvrsti su, ne može im se reći, ali ponavljam znali smo da to neće biti laka utakmica, iako sam ja navikao i na žešće starteve pa u redu. Bit će sve dobro.

Hrvatskoj sada slijedi gostovanje u Mađarskoj:

- Naravno da će Mađarska biti još teža utakmica, oni su poznati kao tvrdi i igramo u gostima. Ali trebamo vidjeti što smo mogli bolje i to prenijeti tamo.

Potom je utakmicu prokomentirao i čovjek koji je donio pobjedu, Andrej Kramarić:

- Naravno da nismo željeli da se ovako odvija utakmica, no sretan sam zbog ova tri boda, naravno da je to najvažnije, ali sretan sam zbog gola. Borili smo se, dobro smo igrali možda je moglo biti i više golova, no to je nogomet. Napravili smo ono što smo htjeli, najavljivali smo ovakvu utakmicu gdje ćemo biti strpljivi i gdje neće biti lako. Sve smo ovo očekivali i tako je bilo, srećom pobijedili smo, a sada zaboraviti, regenerirati se i onda Mađarska.

A sljedeća utakmica mogla bi biti još zahtjevnija. Krama je toga svjestan:

- Slažem se da će Mađarska biti još teža, oni će tamo biti napaljeni. Čeka nas paklena atmosfera, bit će malo puno teže nego danas, ali nadam se da ćemo imati više prostora ako se oni više otvore pa će to nama i više pasati. Danas smo igrali jako dobro, ako ponovimo to u nedjelju, mislim da bismo trebali slaviti.

Prokomentirao je i trojku u napadu, on, Petković i Perišić:

- Igrali smo dobar nogomet, teško je bilo probiti taj obrambeni blok, a Petković je pokazao da zna igrati nogomet, ali izbornik je taj koji odlučuje tko će igrati. Sretan sam da smo pokazali pravu Hrvatsku, možda su navijači htjeli više golova, no očekivali smo ovo.