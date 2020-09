Raymond van Barneveld u posljednjih je nekoliko godina imao velikih problema te nije vi\u0161e bio na visokoj razini kao nekad. Znalo se dogoditi da i na me\u010d do\u0111e 'pod dopingom', a slomio se nakon \u0161to je izgubio 3-1 na otvaranju Svjetskog prvenstva 2020. prije nego \u0161to je oti\u0161ao u mirovinu.

'Barney' se vraća iz mirovine! Preko kvalifikacija želi na Tour

Jedan od najboljih pikadista u povijesti Raymond van Barneveld (53) će se iduće sezone vratiti aktivnom igranju! Nije dugo izdržao u mirovini te je naglasio da su 'demoni' s kojima se mučio - otišli

<p>Phil <strong>Taylor </strong>(60)<strong> </strong>protiv Raymonda <strong>van Barnevelda </strong>(53), bili su to legendarni mečevi kad su se ispred ploče našli 'The Power' i 'Barney'. Dok 16-erostruki svjetski prvak više ne planira povratak profesionalnom pikadu, već tu i tamo odigra koji ekshibicijski meč, njegov rival iz Nizozemske shvatio je da još ima 'iskre' u njemu i svoj povratak objasnio iz srca.</p><p>- Jednostavno je. Strašno mi nedostaje. Mislim da je odluka za odlazak u mirovinu bila prava, ali imao sam mnogo vremena za razmišljanje o tome. Onda sam shvatio da sam bio u krivu - rekao je 'Barney' za tamošnju televiziju. </p><p>Peterostruki svjetski prvak planira zaigrati na 'PDC Qualifying Schoolu' odnosno kvalifikacijskim turnirima na kojima može osvojiti kartu za igranje na PDC Touru. Nadao se njegov menadžer kako bi 'Barney' nakon svega mogao dobiti pozivnicu za povratak, ali Barry Hearn je to glatko odbio i naglasio da se nizozemska legenda mora izboriti za povratak među elitu.</p><p>Raymond van Barneveld u posljednjih je nekoliko godina imao velikih problema te nije više bio na visokoj razini kao nekad. Znalo se dogoditi da i na meč dođe 'pod dopingom', a slomio se nakon što je izgubio 3-1 na otvaranju Svjetskog prvenstva 2020. prije nego što je otišao u mirovinu.</p><p>- Demoni su opet pobijedili, trenutno ne mogu živjeti sam sa sobom. Nisam sav svoj protekle dvije, tri godine i zato ne donosim uvijek prave odluke. </p><p>Nakon 25 godina braka rastao se od supruge Silvije, a pronašao je novu ljubav u Juliji iz Londona s kojom će krenuti u nove pobjede na Touru.</p>