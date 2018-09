Bartolec: Čekam Premiership i Dalićev poziv u reprezentaciju

Nakon ozljede Vrsaljka cijela nacija u potrazi je za desnim bekom, a možda bi Zlatko Dalić trebao skočiti do Danske. Karlo Bartolec (23) proglašen je najboljim desnom bekom lige i izabran u momčad kola cijele Europe s Rabiotom, Depayom, Justinom Kluivertom...

- Ha, ha, upao sam među milijunaše. Zabio sam gol i imao tri asistencije protiv Horsensa i eto me u tom društvu - javio se Bartolec, najbolji igrač Nordsjaellanda.

Nogomet je Karlo počeo igrati u omladinskom pogonu Lokomotive, u vrijeme dok je taj klub bio kvartovski niželigaš. Imao je 12 godina kad je otišao u Dinamo, a u Lokomotivu se vratio sedam godina poslije, na posudbu, u klub koji se u međuvremenu čvrsto povezao s klubom iz Maksimira. Nakon dvije sezone HNL-a odlučio je otići na sjever, u Dansku.

Dvije godine poslije, sve govori da je dobro izabrao. Trenutačno je najvrjedniji igrač Nordsjaellanda, a traže ga veliki europski klubovi. Takav Karlo sigurno bi mogao pomoći reprezentaciji.

- Trebao sam u otići ovog ljeta u Southampton, čekalo se da Portugalac Soares ode u Manchester United, no to je propalo, pa je propao i moj odlazak u Premiership. Tražili su 25 milijuna eura za njega, a ja sam mu trebao biti zamjena... Sad sam čuo da je Bešiktaš u igri, a i Premiership je opet aktualan - kaže Bartolec, koji bi u siječnju, prema svemu sudeći, trebao sigurno biti u Ligi petice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kao Zagrepčanin i dinamovac, želja mu je bila zaigrati za Dinamo. U dvije sezone u Lokomotivi igrao je sjajno, stalno napredovao, i nakon odlaska Ive Pinta, Karlo je trebao na desni bok.

- Tad je Lokomotiva bila četvrta u prvenstvu, igrali smo Europu, vjerovao sam da ću dobiti šansu. Ali onda je u Dinamo došao Petar Stojanović, platili su ga dva milijuna eura. Znači da sam došao, bio bih mu zamjena, a to me nije zanimalo. Zato sam prekrižio Dinamo, odlučio sam karijeru graditi u inozemstvu - prisjetio se odlaska od kuće Karlo.

No brzo se snašao u Danskoj, lijepo je biti profesionalni nogometaš u takvoj zemlji.

- Kad sam došao u Nordsjaelland, imao sam osjećaj kao da sam došao u Real. Na poluvremenu u svlačionici trener dolazi s laptopom, odmah se rade video analize prvih 45 minuta, cijelo vrijeme s tribine su povezani s klupom ‘blue toothom’... Sve je sjajno, baš sam pogodio sam s dolaskom ovdje - kaže Bartolec.

No nije pogodio Dinamo, koji ga sad želi nazad. Međutim, cijena je u međuvremenu pošteno narasla, sad vrijedi dva i pol milijuna eura.

- Bilo je nekoga govora o povratku, ali direktor moga kluba kaže da sam igrač za Lige petice, da bi HNL bio korak unazad. Iako, uvijek je lijepo doći u Dinamo, trener Bjelica jako ih je dobro posložio ove sezone - govori.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Karlo je prošao sve hrvatske selekcije, igrao je s Pjacom, Rogom, Kovačićem, Ćaletom Carom, Livakovićem. Za A reprezentaciju još nema nastup, no to bi se uskoro moglo promijeniti jer ga Zlatko Dalić ozbiljno planira pozvati.

- Uh, kakva bi to bila čast. Zaigrati za Hrvatsku, igrati s Modrićem, Rakitićem... Nitko me još nije zvao, ali ja sam spreman. Gledao sam utakmicu protiv Španjolske i iznenadio sam se kad je Rog zaigrao na desnom boku. Čitao sam o toj Dalićevoj ideji, no Rog se nije snašao, ipak nije to njegova pozicija.

Vaša jest?

- Cijeli život to igram, a sad sam proglašen i najboljim bekom Danske. Ha, nadam se pozivu, pogotovo sad kad traže desnog beka. Ma, da dobijem poziv bio bih izvan sebe, napravio bih takvu feštu, sve bih pozvao... Za Dance kažu da su hladan narod, da ih se teško može nasmijati. - Hladniji su, ja sam im unio naš mentalitet, sad su ipak opušteniji, a ja sam im najzabavniji u svlačionici. Iako, jezik im je jako težak, mješavina danskog, njemačkog, pa ubace neki naglasak... Jako teško, ali sam ga uspio dobro svladati.

Nedavno je bila velika pomutnja oko reprezentacije Danske, umalo su zaigrali petoligaši, malonogometaši...

- Nešto oko sponzora je bilo. Potpisali su sa Hummelom, pa su se bunili zašto Eriksen i društvo nose Nikeove ili Adidasove torbe, a ne sponzorske...

Je li skup Kopenhagen?

- Onako. Baš sam neki dan saznao da Kopenhagen ima dvije tisuće restorana, Zagreb, mislim oko 200. I ima onih gdje je večera 300 kuna pa do onih gdje je tisuću kuna. Sad sam već pohvatao gdje je jeftinije, pa tamo odem...