'Baš mrzim tenis, odvratan je. Igram ga samo zbog novca...'

Tenis se od samih početaka predstavljao kao gospodski sport koji je rezerviran samo za privilegirane. U današnje vrijeme po teniskim terenima sve češće viđamo osebujne likove koji ne privlače pozornost sa svojim teniskim majstorijama, već lošim ponašanjem.

Staroj gardi nestašnih momaka sastavljenu od Nicka Kyrgiosa, Bernarda Tomića, Benoita Paire pridružio se i kazahstanski tenisač Aleksandr Bublik.

On je prije dva tjedna u Montpellieru pobijedio Finca Laaksonena, ali na tome meču pokazao je da mu odgoj baš i nije jača strana. Imao je nekoliko pogrešaka, a onda je krenuo udarati po svima. Dok neki tenis igraju iz ljubavi i strasti, neki su tu jednostavno samo iz materijalnih razloga. E pa Bublik je jedan od tih.

Foto: JB Autissier/PIXSELL

- Je*eno mrzim tenis, iz sveg srca ga mrzim. Je*eno ga mrzim. Najodvratniji je od svih sportova na svijetu. Mrzim svaki dan kad moram igrati, mrzim se boriti - govorio je tada Bublik.

Tenis je dosta skup sport, ali kada ste pristojno plasirani, onda se itekako isplati u novčanom smislu jer je zarada jako dobra. Iako ga mrzi, to je temeljni razlog zašto se Bublik i dalje bavi ovim sportom.

- Ne vidim ništa pozitivno u tenisu. Igram samo zbog novca. Da u tenisu nije ovako velika zarada, odmah bih prestao igrati. Prestao bih igrati, ali u ovom trenutku dovoljno zarađujem pa moram igrati. Još nisam u situaciji kao moj prijatelj Bernard Tomić, ali nisam ni daleko od njega - rekao je Bublik koji je spomenuo i Bernarda Tomića koji u nekim trenucima na terenu izgleda kao da mu se ne da živjeti, a ne igrati.

Bublik je 55. na ATP ljestvici, a u karijeri je do sad osvojio šest Challengera, no niti jedan ATP turnir. Ali i to mu je bilo dovoljno da mu na bankovni račun sjedne 1.3 milijuna dolara. Pristojan novac za živjeti, ali obzirom da su mu tek 22 godine, sigurno će se ta cifra još povećati.