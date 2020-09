'Baš smo ih namučili. Držali smo utakmicu neizvjesnom do kraja'

Ušao sam u svlačionicu i čestitao igračima. Svi su dali maksimum, relativno dobro smo izgledali. Što prije trebamo zaboraviti ovu utakmicu, idu novi izazovi, ide prvenstvo, rekao je trener Hari Vukas...

<p>I treći put zaredom<strong> Hajduk</strong> neće vidjeti play-off Europske lige. No Splićani si ne mogu ništa zamjeriti. Bila je to tvrda i neizvjesna utakmica do samog kraja u kojoj je Hajduk imao velike prilike, ali na kraju je presudila kvaliteta <strong>Galatasaraya</strong>.</p><p>Bili su odlično parirali Turcima u prvom dijelu, na početku drugog malo pali, a onda nakon nekoliko kontri skoro i zabili. Ipak, nagovještaj kraja bio je u 77. minuti kada je Belhanda načeo Josipa Posaveca, a utakmicu je riješio bivši igrač Liverpoola Ryan Babel koji je zabio za konačnih 2-0.</p><p>- Čestitam Galatasarayu, mi smo izgledali dobro i namučili smo ih. Znali smo da možemo odigrati dobru utakmicu ako smo na maksimumu. Oni su nas pritiskali, ali i mi smo imali dobrih nekoliko prilika. To su takve utakmice. U takvim situacijama moraš iskoristiti šanse koje ti se pruže. Galatasaray nas je pritisnuo, a nakon 75 minuta ušli smo u seriju pogrešaka i takva kvalitetna ekipa nas je kaznila - rekao je Hari Vukas.</p><p>On, a i navijači mogu biti itekako zadovoljni jer je to bio pravi, borbeni Hajduk koji se nije predao iako je bilo jasno da je turska momčad ogroman favorit. S nikad manje nade Splićani su ispraćeni u Istanbul i demantirali sve sjajnom igrom. Nadigravali su se, ali na kraju je uz sjajno izdanje falilo i ponešto sreće da hrvatski klub prođe u play-off.</p><p>- Ušao sam u svlačionicu i čestitao igračima. Svi su dali maksimum, relativno dobro smo izgledali. Što prije trebamo zaboraviti ovu utakmicu, idu novi izazovi, ide prvenstvo, igramo već u nedjelju. Moramo nastaviti s ovako borbenim stavom. Možemo biti zadovoljni zbog kompaktnosti u sredini terena. Šteta što nismo zakomplicirali utakmicu, držali smo je neizvjesnom do kraja. Ali idemo dalje, okrećemo se budućnosti - diplomatski je zaključio Vukas...</p><p>Stanko Jurić je najavio borbeni čvrsti Hajduk, a to smo i dobili. Borili su se kao lavovi, promašili nekoliko šansi, ali morali su stisnuti ruku kvalitetnijem protivniku koji je došao do zaslužene pobjede.</p><p>- Mislim da je momčad igrala dobro do prvog gola. Imali smo i mi šanse, nismo ih iskoristili, a na kraju je odlučila njihovo iskustvo. Čestitam našoj ekipi na dobrom meču. Mi smo bili fokusirani i igrali još bolje nego što smo mislili obranu. Stvorili smo šanse, nemamo se čega sramiti, ali ostaje ti na kraju osjećaj da smo mogli više. Nismo se bojali i možemo biti ponosni. Znam da zadnjih godina nismo opravdali ime kluba, ali znamo da klub ima veliku povijest i svaki puta kada izađemo na teren pokušavamo biti vrijedni toga - rekao je Brazilac Jairo koji je neumorno 'špartao' po desnoj strani...</p>