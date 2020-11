Dva debitanta u reprezentaciji: Dalić pozvao Bašića i Pongračića

Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pet pretpoziva s liste kandidata za utakmice protiv Turske, Švedske i Portugala. Kalinić, Pongračić, Juranović, Čolak i Bašić priključit će se Vatrenima, objavio je HNS...

<p>Hrvatski izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> je prije tjedan dana objavio popis igrača za novi reprezentativni ciklus, a sada se odlučio za određene korekcije.</p><p>Toma Bašić (23) dobio je prvi pretpoziv, a sada je taj pretpoziv aktiviran i veznjak Bordeauxa će po prvi put doći na okupljanje reprezentacije!</p><p>Izbornik Dalić je, osim njega, aktivirao još četiri pretpoziva za reprezentativni ciklus u studenom u kojem će Hrvatska igrati prijateljski susret s Turskom te protiv Portugala i Švedske u Ligi nacija.</p><p>Osim Bašića, Dalić je aktivirao pretpozive Lovri Kaliniću, Marinu Pongračiću, Antoniju Mirku Čolaku te Josipu Juranoviću. </p><p>- Izbornik Zlatko Dalić aktivirao je pet pretpoziva s liste kandidata za utakmice protiv Turske, Švedske i Portugala. Lovre Kalinić, Marin Pongračić, Josip Juranović, Antonio-Mirko Čolak i Toma Bašić priključit će se Vatrenima na okupljanju idućeg ponedjeljka - poručili su iz reprezentacije.</p><p>Lovre Kalinić, donedavno prvi golman reprezentacije, će nakon nešto duže pauze biti na dispoziciji izborniku Daliću. Osim njega, nakon godinu dana i one prijateljske utakmice protiv Gruzije u Puli, na okupljanju će se pojaviti i bivši hajdukovac te sadašnji igrač Legije iz Varšave, Josip Juranović.</p><p>Jedan od onih koji bi mogao debitirati za 'vatrene' je i igrač Wolfsburga <strong>Marin Pongračić</strong> (23). Dalić ga je u rujnu po prvi put pozvao u reprezentaciju, ali obolio je tada od mononukleoze i nije uopće igrao u novoj sezoni. Pongračić je igrač koji bi trebao nositi nositi našu obranu u budućnosti, ali tek je počeo trenirati i pitanje je u kakvom je stanju. </p><p>A Tin Jedvaj je i ovaj put ostao kratak.</p><p>Stoper Bayer Leverkusena je već godinama dio reprezentacije, jedno vrijeme je bio neizostavan u prvih 11 gdje je krpao desni bok. Na posudbi u Augsburgu je briljirao, ali sve se promijenilo povratkom u Bayer Leverkusen. </p><p>Češće je izvan sastava nego na klupi, nema nijednu minutu u Bundesligi, a zaigrao je tek prošli četvrtak protiv Slavije Prag u Europskoj ligi. To je utjecalo i na njegov status kod izbornika koji je već nekoliko puta izričito rekao da će kod njega igrati samo oni igrači koji su standardni u svojim klubovima. </p><p>Jedan od igrača kojem nije aktiviran pretpoziv je i Ante Rebić. Da su okolnosti normalne, igrač Milana bi bez premca bio na prvom Dalićevom popisu, no njegova situacija bila je neizvjesna zbog ozljede ramena. Ipak, Ante se oporavio i zaigrao protiv Udinesea posljednjih 20 minuta. Još nije poznato hoće li se pojaviti na okupljanju, no očito Dalić ne želi riskirati s njim.</p><p>Reprezentacija će se okupiti 9. studenoga u Istanbulu, a dan nakon utakmice s Turskom putuje u Stockholm. "Vatreni" će u Split putovati odmah nakon susreta sa Švedskom.</p><p>Kao i u prošlom ciklusu, Hrvatska će odigrati dvije utakmice u Ligi nacija protiv Portugala (17. studeni) i Švedske (14. studeni), a prije njih nas očekuje prijateljska utakmica protiv Turske 11. studenog u Istanbulu.</p><p>Popis igrača:</p><p><strong>Vratari: Dominik Livaković, Simon Sluga, Ivo Grbić</strong></p><p><strong>Braniči: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremović, Domagoj Bradarić</strong></p><p><strong>Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Marko Rog, Mario Pašalić, Nikola Vlašić</strong></p><p><strong>Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir</strong></p><p><strong>Pretpozivi: Ante Rebić, Tin Jedvaj, Lovre Kalinić, Mile Škorić, Josip Juranović, Toma Bašić, Antonio Mirko Čolak, Marin Pongračić</strong></p><p> </p>