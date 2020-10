Bassino slavila na startu sezone

Talijanka Marta Bassino dosad je jednom pobijedila u Svjetskom kupu, a sjajnim nastupom u prvoj vožnji otvorila si je vrata slavlja u Söldenu. Druga je bila Brignone, treća Vlhova

<p>Talijanska skijašica <strong>Marta Bassino</strong> (24) stigla je do svoje prve pobjede u austrijskom Söldenu, gdje je u subotu tradicionalnom veleslalomskom utrkom otvorena nova sezona Svjetskoga kupa u alpskom skijanju.</p><p>Za 24-godišnju Talijanku to je druga pobjeda u karijeri na natjecanjima za Svjetski kup, do koje je stigla ispred 30-godišnje sunarodnjakinje Federice Brignone nadmašivši je u dvije vožnje za 14 stotinki sekunde. Treće mjesto je sa zaostatkom od jedne sekunde i 13 stotinki osvojila Slovakinja <strong>Petra Vlhova</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Filipom Zubčićem</strong></p><p>Bassino je bila najbrža u prvoj vožnji iz koje je u finale donijela 58 stotinki prednosti pred prošlosezonskom osvajačicom Velikog kristalnog globusa i najboljom veleslalomašicom svijeta. S istom je prednošću doskijala do završnog dijela staze u Söldenu što se pokazalo dovoljnim za pobjedu.</p><p>Brignone je u obje vožnje imala drugo vrijeme, a Vlhova se najboljim rezultatom u drugoj vožnji probila na pobjedničko postolje sa desetog mjesta na kojem je bila nakon prvog nastupa.</p><p>Među najboljih pet na otvaranju sezone našle su se Švicarka <strong>Michelle Gisin</strong> (+1.30) i Norvežanka <strong>Mina Fürst Holtmann</strong> (+1.75), dok su šesto mjesto podijelile Talijanka <strong>Sofia Goggia</strong> i Slovenka <strong>Meta Hrovat</strong> (+2.47).</p><p>Sljedeće natjecanje u kalendaru Svjetskog kupa je za nešto manje od mjesec dana, kad će se 13. i 14. studenoga skijaši i skijašice natjecati u paralelnom slalomu u austrijskom Lechu.</p><p>U konkurenciji skijaša sezona započinje nedjeljnim veleslalomom u Södenu, a na startnoj listi je kao jedan od favorita za mjesta na postolju i najbolji hrvatski skijaš <strong>Filip Zubčić</strong>.</p><p>Prva vožnja je na programu od 10 sati, a druga će započeti u 13 sati i 15 minuta. </p>