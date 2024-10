Baturina i Sučić, dvojac vrijedan možda i do 50 milijuna eura!

Zadnjeg dana prijelaznog roka Fiorentina je poslala četiri ponude za Martina Baturinu. Posljednja je iznosila 15 milijuna eura, plus pet milijuna bonusa, plus deset posto od idućeg transfera. Velimir Zajec zivkao je okolo, vagao, vijećao... i odbio. Dinamovi su čelnici zaključili: Bez 24 milijuna nam se i ne obraćajte! I sve to nakon što su odbili deset milijuna, također iz Italije, za Petra Sučića.

