Baturina u tri kola Lige prvaka dobio tek 11 minuta!? A vršnjaci su mu ključne figure Salzburga!

Novo europsko gostovanje, novi poraz. Dinamo je poražen i treći put ove sezone, a sva tri poraza Zagrepčani su doživjeli na europskim gostovanjima.

Nogometaši Ante Čačića "padali" su u Norveškoj (Bodo/Glimt), Italiji (Milan) i Austriji (Salzburg). I baš sva tri poraza stigla su po istim principu; Dinamo bi plaho otvorio dvoboj, više se bavio defenzivom i razmišljao kako ne primiti gol, a onda bi u finišu (poslije rezultatskog hendikepa) zaigrao otvorenije i bio dominantan. I sva tri puta, kratak period hrabrije igre nije bio dovoljan za nešto više od časnog poraza. Šteta.

Ante Čačić i ovoga je puta malo iznenadio taktikom, trener Dinama opet se odlučio za 3-5-2 sustav. A kada se tu na bočnim/krilnim pozicijama nađu Moharrami i Ljubičić, klasični defenzivci, jasne su namjere stratega "modrih". A to je bilo - ne primiti gol. Čim su modri kapitulirali, Čačić se odlučio za napadački stil igre, Theophilea je zamijenio Drmić, Moharramija pak Bočkaj, Dinamo je zaigrao puno bolje. Puno hrabrije. I to bi trebao biti putokaz za budućnost.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

OK, jasno je kada se Dinamo defenzivno postavlja protiv Chelseaja ili Milana, riječ je o momčadima koje su nekoliko puta skuplje, samim time i kvalitetnije od "modrih", ali Salzburg ipak nije ta razina. Već suparnik po mjeri, momčad s kojom se može igrati. I s kojom se ovaj Dinamo može otvoreno nadigravati. Ante Čačić je ipak imao drugačiju ideju, defenzivnim se blokom nadao bodu, sve je nekako išlo u tom smjeru, sve do kobne greške Moharramija. I ova utakmica donijela je nekoliko zanimljivih pitanja.

1. Zašto Moharrami obrambeno stagnira?

Dinamov Iranac ove sezone stvarno igra dobar, možda i ponajbolji nogomet otkako je stigao u Maksimir. A tu je, podsjetimo, više od četiri godine. I to je već problem, što od 2018. do danas za njega nije stigla nijedna ozbiljna ponuda, a znamo kako Dinamo na stalnoj bazi prodaje igrače. Sadegh Moharrami se voli zaigrati u opasnoj zoni, driblati pred svojim kaznenim prostorom, a to europski klubovi jednostavno "ne puše".

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Njegova je defenziva svakim danom postaje sve veći problem, i jučer ga je jednom (prije gola u drugom poluvremenu) spasio Theophile, očistio paniku pred njegovim igračem. A sjetimo se, Moharrami je ozbiljan kiks imao i protiv Chelseaja, ali su tada Englezi poslije njegove taktičke greške zabili iz zaleđa. No u fazi obrane prečesto voli koristiti ruke, raditi prekršaje kontra nogometne logike. A to je sada Dinamo skupo koštalo.

2. Zašto Theophile ispred Lauritsena?

OK, Theophile za poraz u Salzburgu nije kriv, iako ćemo se svi složiti da iskusni Francuz ni ovoga puta nije briljirao. Već u ranoj fazi utakmice imao je težak kiks (krivo ispucana lopta prema svom golu) kojeg je "popravio" Moharrami, ali i kasnijim je reakcijama unosio nesigurnost u zadnju liniju Dinama. A s loptom u nogama je kod njega očekivano bilo puno panike. No i dalje nije jasno, kako se Čačić sada odlučio za Theophilea.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Francuski branič ove sezone ima mizernu minutažu, kod Čačića ga "nema na mapi", prednost su imali praktički svi stoperi Dinama. I onda u Salzburgu osvane u prvoj momčadi, zaigra ispred Lauritsena i Dilavera. I opet bude kritična točka Dinamove obrane. Ponavljamo, Theophile nije izravni krivac za poraz od austrijskog prvaka, ali i on je svojim reakcijama unio puno "nereda" u igri Dinama, Lauritsen se u Austriji činio kao logičnija opcija.

3. Zašto Baturina opet skuplja mrvice?

Martin Baturina i u Salzburgu je priliku dobio u samoj završnici utakmice, pa u samo sedam-osam minuta (s nadoknadom) pokazao klasu. Asistirao za poništeni gol Drmića, jednom se i sam našao u opasnoj situaciji, imao i pokoje dobro proigravanje. Jednostavno, dečko je klasa. A u dosadašnjem dijelu Lige prvaka skupio je (službeno) tri nastupa i 11 minuta?!

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

A gledamo li momčad Salzburga, od njega su mlađi Benjamin Šeško i Maurits Kjaergaard, samo pet mjeseci stariji je Luka Sučić. I ako ti dečki u dresu Salzburgu dobivaju sve ovlasti i punu minutažu, onda i Baturina može u Dinamu dobiti nešto više minuta. Točnije, mora ih dobiti. Riječ je o našem nogometnom "wunderkindu", igraču koji uvijek može biti prevaga na terenu. Samo mu treba povjerenja i minuta. Kao što to imaju njegovi vršnjaci u Salzburgu.

