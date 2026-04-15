Baturinin trener hit je u Europi: Odlazak? Ne razmišljam o tome

Prije dvije godine u ovo vrijeme, talijanski klub Como bio je član Serie B, a danas, u tek drugoj sezoni u elitnom rangu talijanskog nogometa, glasno kuca na vrata velikana i europskih natjecanja. Nakon 32 od 38 odigrana kola, Como drži peto mjesto Serie A s 58 osvojenih bodova, što bi im na kraju sezone donijelo direktan plasman u Europsku ligu. Ključan dio ovog senzacionalnog projekta je legendarni španjolski nogometaš i danas trener, Cesc Fabregas (38).

Fabregas je svjetski i europski prvak sa Španjolskom, a imao je sjajnu igračku karijeru. Nastupao je za Arsenal, Barcelonu i Chelsea, a posljednju je sezonu odigrao upravo za Como. Ubrzo se bacio u trenerske vode te preuzeo prvu momčad Coma, s kojom radi sjajan posao. U njegovim su redovima, između ostalih, i dvojica hrvatskih reprezentativaca, Martin Baturina i Ivan Smolčić.

Jasno, Fabregasov impresivni mandat na klupi Coma privukao je i pažnju brojnih europskih velikana. Mnogi ga, zbog igračke karijere, povezuju s Chelseajem, koji je sklon mijenjaju trenera. Kao potencijalne destinacije spominju se i Arsenal, Barcelona te talijanska nogometna reprezentacija.

Španjolac ima važeći ugovor s talijanskim klubom do ljeta 2028. godine, a više ne razmišlja o odlasku iz kluba.

- Vrlo sam predan ovom projektu. Nikad ne znate u nogometu, ali trenutačno je malo vjerojatno da ću napustiti Como. Prošle sam godine htio vidjeti kako posluju drugi klubovi. To sam bio rekao i predsjedniku, ali odlučio sam ostati. Jako sam sretan sa svime što smo postigli. Ovo je važan projekt, a važno je da se ja i moja obitelj osjećamo dobro kako bi ostali u Comu. Dokle god je tako, ostat ću u klubu.

Trenutačno se ne vidi na klupi reprezentacije.

- Možda jednog dana... Trenutačno sam previše u ovom poslu. Trebam biti svaki dan na travnjaku. Možda bi mi trenutačno bilo predosadno biti izbornik. Imao bih previše slobodnog vremena. Možda u budućnosti, kada ću biti stariji - dodao je Španjolac.