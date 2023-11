Bayern je kupio čudo od klinca kojega su stvorili Hrvati: 'Došao je poziv i sve se promijenilo...'

Adelaide Croatia Raiders je klub kojeg su prije 70-ak godina u Australiji osnovali migranti iz Hrvatske. Klub je uspješan već nekoliko desetljeća. Prošle sezone izborio je promociju u drugi rang australskog nogometa.

Ovaj je klub iznjedrio i igrača o kojem već nekoliko dana priča cijeli svijet. Riječ je o Nestoryju Irankundi (17). Irankunda je 2021. potpisao za Adelaide United, klub koji igra A-League, odnosno elitni rang tamošnjeg nogometa.

Hitronogi krilni napadač rođen je u Tanzaniji, ali već godinama živi u Australiji, nastupao je za tamošnju U-17 reprezentaciju, bio pozivan i u A selekciju... Potpisao je prije nekoliko dana za Bayern u transferu "teškom" 3,4 milijuna eura. Njemačkom velikanu priključit će se na ljeto.

- Želio sam igrati stopera. Gledam sam Barcelonu, momčad za koju navijam, njihove braniče... Međutim, stvari su se promijenile kad su me spazili Croatia Raidersi. Pozvali su me na probu i prošao sam, ali... Počeli su me koristiti kao napadača i postigao sam puno golova. Uzor mi je Lionel Messi, on me inspirira da postanem bolji igrač i iznova se svaki dan dokazujem.

- Nestory je izuzetno brzo krilo, odličan dribler sa sjajnom završnicom i dobrim naletom prema golu. Uvjereni smo u njegov potencijal i da će s nama napredovati - rekao je Jochen Sauer, Bayernov šef za razvoj talenata.

Što se tiče Croatia Raidersa, čelnici tog kluba 2021. godine vratili su riječ "Croatia" u naziv, nakon što je australski nogometni savez dozvolio klubovima da koriste tradicionalna imena i nacionalna obilježja. Klub osnovan 1952. izgradio je i vlastiti trening kamp naziva "Hrvatski sportski centar".

Irankunda je proljetos bio u posjeti Croatia Raidersima. Zahvalan je na svemu.