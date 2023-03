Bayern predstavio Tuchela: Ovo nisam očekivao. Mislio sam da ću voditi nekoga u inozemstvu

Kao grom iz vedra neba stigla je vijest da je Bayern uručio otkaz Julianu Nagelsmannu, a istom brzinom pojavila se informacija da će ga na klupi zamijeniti Thomas Tuchel. Karizmatični njemački stručnjak, koji je trenersku slavu stekao na klupi Borussije Dortmund.

Vatrogasno rješenje uprave Bavaraca zateklo je i samog Tuchela, koji je na službenom predstavljanju priznao da nije imao namjeru doći u München.

Foto: LUKAS BARTH

- Tajming je bio iznenađujuć. Nisam to očekivao i nije bilo nikakvog kontakta prije toga. Pretpostavljao sam da ću karijeru nastaviti u inozemstvu. Prvi intervju je bio u utorak navečer. Nemamo baš puno vremena. Vjerojatno neću vidjeti sve svoje igrače do petka. Osvajanje svih titula i dalje je moguće i stoga će sve biti u detaljima. Imam ideju što napraviti i jako se veselim tome - rekao je Tuchel pa otkrio što i kako dalje:

- Ljubitelj sam popravljanja svih grešaka na treningu. Velika je promjena kada glavni trener ode. Jasno je da će biti grupnih razgovora, trebaju mi povratne informacije od igrača. Ni moj trenerski stožer nije bio spreman, stoga veliko hvala njihovim obiteljima na fleksibilnosti. Arno Michels i Zsolt Löw, koji sa mnom rade više od deset godina, bit će tamo.

Foto: LUKAS BARTH

Jedno od neizbježnih pitanja bilo je i o njegovu prethodniku. Nagelsmann je na klupi bavarskog diva proveo dvije godine.

- Pozicija koju je Julian stvorio s timom znači da imamo šanse osvojiti naslove u sva tri natjecanja. To se mora iskoristiti. Naravno, postoje i neki rizici, ali mi volimo pritisak i stres. Sigurno mogu suosjećati s Nagelsmannom, ali to nije moja odgovornost. Jesam li razgovarao s njime? Svakako sad nije trenutak za to. Ne želim biti nepošten. Jednom će nam se putevi ukrstiti i tada ćemo razgovarati. U utorak navečer sam počeo razmišljati o momčadi. U Engleskoj i u Parizu Bayern ocjenjuju vrlo visoko. Nitko ne želi igrati protiv Bayerna. Veličina i snaga kluba su neosporne.

