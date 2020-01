Bayern razbio Schalke! Perišić asistirao, Olmovi dečki izgubili

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 19. kola Bundeslige Bayern je na svom terenu pobijedio Schalke s 5-0, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić asistirao je za prvi pogodak koji je postigao Robert Lewandowski u 6. minuti.

Perišić je igrao do 68. minute, a u 11. je bio blizu pogotka, ali je njegov udarac bio trunku neprecizan. Za Bayern su još zabili Thomas Müller (45+2), Leon Goretzka (50), Thiago (58) i Serge Gnabry (89).

U predvečerje dolaska Dinamovog nogometaša Danija Olma u vodeći klub Bundeslige Leipzig je u gostima kod frankfurtskog Eintrachta izgubio sa 0-2. Eintracht je poveo u 48. minuti prekrasnim golom Francuza Almamyja Tourea. On je s ruba 16-erca fantastičnim poluvolejom zatresao mrežu, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi (90+4) potvrdio srpski igrač Filip Kostić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je za Wolfsburg igrao do 63. minute, a tada ga je zamijenio švicarski napadač Admir Mehmedi, koji je pet minuta kasnije pogodio za vodstvo. Mehmedi je oštro ubacio u peterac, ali zbog loše procjene golmana lopta je završila mreži. No, uslijedio je preokret i Hertha je golovima Jordana Torunarigha (74) i Dodija Lukebakija (90) došla do pobjede 2-1.

Borussia Mönchengladbach je kod kuće protiv slabašnog Mainza gubila sa 0-1, ali je uspjela preokrenuti rezultat i slaviti sa 3-1. Dvostruki strijelac bio je Francuz Alassane Plea (24, 76), a jedan pogodak dodao Florian Neuhaus (88).

Hrvatski branič Tin Jedvaj odigrao je cijeli susret u dresu Augsburga, koji je u gostima kod Union Berlina izgubio sa 0-2 pogocima Nevena Subotića (47) i Marcusa Ingvartsena (61).

Dan ranije nogometaši Borussije iz Dortmunda na svom terenu svladali su Koeln sa 5-1. Borussia je već u prvom poluvremenu stigla do prednosti od 2-0 golovima Guerreira (1) i Reusa (29), a početkom nastavka Sancho (48) je povisio na 3-0. Uth (65) je potom smanjio na 3-1, ali je Haaland (77, 87) s dva gola u završnici potvrdio pobjedu domaćih.