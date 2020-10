Bayern zagrizao za Kramarića: 'Dopustite mi da se iznenadim'

Nedavno sam rekao kako je Bayern jedini klub za koji u Bundesligi mogu igrati nakon Hoffenheima. I dalje to tvrdim, rekao nam je Andrej prije nekoliko dana, s sada bi mu se želja mogla ispuniti...

<p>Sezonu je završio zabivši čak četiri gola <strong>Borussiji Dortmund</strong>, a sada je krenuo sa sedam golova u samo tri utakmice! Hrvatski reprezentativac <strong>Andrej Kramarić </strong>(29) igra zaista u životnoj formi, a u to se uvjerio i Bayern kojem je sjajni Hrvat utrpao dva gola u velikoj pobjedi Hoffenheima od 4-1.</p><p>I naravno, kako takav igrač neće zapeti za oko bavarskom velikanu? Od srijede su se intenzivirale priče o mogućem Andrejevom prelasku u Bayern, a vatru je potpalio veliki Nijemac Lothar Matthäus.</p><p>- Kramarić je već zabio pet golova u dva prvenstvena kola i tome je dodao dva pogotka u kupu. On je igrač koji definitivno ima potencijal za Bayern. On ne bi bio idealna zamjena samo za Roberta Lewandowskog već i za Thomasa Müllera. Ima karakter profesionalca s puno drugih kvaliteta - rekao je on. </p><p>Kramarić već godinama trpa u Hoffenheimu. Stigao je 2016. godine iz Leicestera i nedavno postao najbolji strijelac u povijesti kluba. Prošle sezone zabio je 12 golova u Bundesligi, ali uz to je propustio velik broj utakmica. Najefikasniji je bio sezonu prije kada je utrpao čak 17 golova u Bundesligi i pet u Ligi prvaka. No je li stiglo vrijeme za iskorak?</p><p>Bayernu su potrebna pojačanja u napadu jer su na špici ostali samo na Robertu Lewandowskom, a sada se ozlijedio i Leroy Sane. Na krilima su tako Kingsley Coman i Serge Gnabry, no bavarski čelnici su svjesni da je to ipak pretanko za napornu sezonu koja ih čeka. A sjajna stvar za njih je i što Krama može igrati na više pozicija u napadu. Može zamijeniti Poljaka, zbog čega bi ga i doveli, može igrati i umjesto Müllera, a ta pozicija bi mu i najviše odgovarala. Uz to može popuniti i krilne pozicije.</p><p>Hansi Flick ga je prije nekoliko dana nahvalio.</p><p>- Dobro znam Kramarića, ponajbolji je napadač Bundeslige, ima ogromne kvalitete, ali trenutačno ne znam ništa.</p><p>Ipak, poslije utakmice protiv Borussije Dortmund u Super Kupu, Flick je bio nešto škrtiji na riječima.</p><p>- Pričekajmo, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi do 5. listopada. Iznenadimo se - rekao je za DAZN.</p><p>Njemački Bild piše kako se sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić javio njegovoj agenciji "P&P; Sportmanagement".</p><p>- Andrej je privukao interes mnogih klubova. Osjeća se kao doma u Hoffenheimu, ali ako dođe konkretna ponuda velikog kluba koja je zanimljiva i Hoffenheimu, razgovarat ćemo o tome - rekao je njegov zastupnik Vincenzo Cavaliere.</p><p>A puno više od velikog kluba je Bayern koji je ozbiljno zagrizao za hrvatskog reprezentativca koji je blizu transfera karijere. Vrijednost mu je 27 milijuna eura, ali jasno je kako ga Hoffenheim neće pustiti ispod 40 milijuna eura. A toga su svjesni i Bavarci koji nemaju problema s novcem, ali nije baš da su laki na obaraču.</p><p>Andrej bi prvo trebao biti doveden kao zamjena za Roberta Lewandowskog (34). Poljak je u fantastičnoj formi bio prošle sezone i zabio čak 55 golova u svim natjecanjima, ali čelnicima Bayerna je jasno da je stariji i da je potrebna prava back-up opcija za njega. A Andrej je više od toga. Scorer koji igra u životnoj formi...</p><p>Bavarci su nedavno ostali bez jednog Hrvata, Ivana Perišića, a sada bi njega mogao zamijeniti Andrej Kramarić. Koji nam je kazao:</p><p>- Nedavno sam rekao kako je Bayern jedini klub za koji u Bundesligi mogu igrati nakon Hoffenheima. I dalje to tvrdim. </p>