Bazen talenata: Najveći pehist i tri hajdukovca otkrića sezone

Dinamo je ove sezone napravio iskorak u ligaškom natjecanju, ali okliznuo se u finalu Kupa i tako Rijeci podario novi trofej. Vjernim pratiteljima HNL-a zasigurno rastu zazubice na okršaj Superkupa ove dvije momčadi uoči početka sljedeće sezone.

Bilo kako bilo, pred nama je zadnje kolo 1. HNL, a 36 odigranih kola iznjedrila su nekoliko zanimljivih pojedinaca koji su naznačili potencijal za veće klubove, neki čak i izvan hrvatskih okvira. Odlučili smo se poigrati izbornika i složiti momčad najvećih otkrića i nada ove sezone.

Pri izboru je bilo važno da igrači imaju barem 10 prvenstvenih nastupa. Našu zamišljenu momčad postavili smo u formaciji 4-2-3-1 koja je najpopularnija u europskom nogometu, ali i među hrvatskim trenerima, a to izgleda otprilike ovako:

Kristijan Kahlina (26) - Kad skupite više od 100 uzastopnih nastupa svog kluba od prve minute onda je jasno da ste kvaliteta koja traje. Golman koji je prošao Dinamovu školu pronašao se u ambicioznom projektu Gorice. Refleksi su mu besprijekorni, iz teretane ne izlazi i tijelo mu je u izvrsnom stanju, pa čovjek se godinama nije ozbiljnije ozlijedio. Mora popraviti tek izlaske i čitanje igre, ali bit će vremena i za to. Tek mu je 26 godina. Nedavno je produljio ugovor s Goricom do 2021. i tako potvrdio svoju lojalnost klubu, ali i omogućio mu bolju poziciju u pregovorima s interesentima. Nije tajna da je za njega bilo upita iz Francuske i Turske, a iz današnje perspektive čak ni neki klubovi iz 'liga petica' ne čine se nedostižnima za ovog vrsnog golmana. Branio je u 36 ligaških utakmica, primio samo 46 golova, a 11 puta očuvao je mrežu netaknutom.

Luka Hujber (19) - U sustavu trenera Lokomotive Gorana Tomića bočni igrači dolaze do izražaja, ali dečku iz Nove Gradiške nije se lako probiti do prvog sastava pored Jana Lecjaksa i Frana Karačića koji su možda i najbolji pojedinci ovog prvoligaša. Hujber je još 2013. Mladost iz Cernika zamijenio prvoligašem s Kajzerice. U 1. HNL debitirao je još 2017. protiv Cibalije i od tada paralelno nastupa za seniorsku i juniorsku momčad. Ofenzivno je puno bolji nego defenzivno pa može odigrati i na krilnoj poziciji. Taktički još mora stasati, ali to će doći s iskustvom. Treba biti malo strpljiv, a direktor Šikić i trener Tomić od njega bi sljedeće sezone mogli raditi novu zvijezdu. Odigrao je 13 utakmica.

Ardian Ismajli (22) - U Hrvatskoj je od 2016., ali tek je ove sezone zablistao. Prije ove sezone igrao je uglavnom za drugu momčad splitskog kluba i, iako je njegov potencijal bio intrigantan i Kopiću i Carillu i inima, nije dobivao priliku u kontinuitetu. Fizički je besprijekoran, ima ponajbolje fizikalije u ligi, beskompromisan je u duelu, nije mu problem 'opeglati' nekog po nogama. Odigrao je 20 utakmica u 1. HNL ove sezone, a skupio je čak devet žutih kartona i to mu je zasad najveća mana. Mora bolje čitati igru i još, koliko može, poraditi na agilnosti kako bi bio vrsni stoper. Od skupog Borje Lopeza nije ništa lošiji, a Albanci su ga prošle godine preoteli Kosovu i već ima četiri nastupa za A selekciju svoje nove reprezentacije. I to će mu podići cijenu. Za Ismajlija je, između ostalih, zainteresirana bila Atalanta, a ne sumnjamo da će se na ljeto javiti još neki klubovi. Jedini gol ove sezone zabio je Lokomotivi.

Zvonimir Šarlija (22) - Rođeni Koprivničanac prošao je sve kategorije Slaven Belupa, odradio kaljenje u Solinu, a ove sezone bio je kamen temeljac obrane 'farmaceuta'. Slaven je vodio Ivković, kasnije Sertić, ali Šarlija je bio nedodirljiv. Pokazao je da može funkcionirati u sustavu s dva, ali i s tri stopera u zadnjoj liniji. Odigrao je 31 utakmicu , dvaput asistirao, ali skupio i 12 žutih kartona. Previše, morat će malo smanjiti agresivnost. Njegov izlazni transfer mogao bi biti u visini onog Igora Bubnjića koji je za milijun i pol eura svojevremeno iz Belupa preselio u Udinese.

Domagoj Bradarić (19) - Sezonu počeo u drugoj momčadi, u leđa gledao iskusnijim igračima poput Andrea Fomitschowa pa silom prilika u brojnim pretumbacijama dobio priliku. Ofenzivno je strašan, vrhunski dribler, prodoran, ali na taktici još mora poraditi. Defenzivne manjkavosti pokazao je u, primjerice, utakmici protiv Lokomotive na Kranjčevićevoj te kup-susretu protiv Osijeka u Gradskom vrtu, ali bilo je puno više dobrih izdanja. U 22 ligaške utakmice ove sezone namjestio je dva gola, nekoliko puta zaigrao i na desnom krilu što Siniši Oreščaninu daje opciju više u napadu. Lille je zimus prodao Ballo-Tourea Monacu pa očajnički pokušavao dovesti Bradarića, ali uprava Hajduka nije ni trznula na ponude. Protiv Dinama su Bradarića gledali skauti Atletica i Barcelone i ne treba sumnjati da bi njegov transfer mogao ući u red onih najvećih na Poljudu. Bradarić u slobodno vrijeme piše hip-hop pjesme, a veliki je zaljubljenik u tetovaže, ima ih čak pet.

Darko Nejašmić (20) - Ovaj zadnji vezni skovan je u radionici čuvene Adriaticove škole. Zoran Vulić usporedio ga je sa Sergijom Busquetsom što najbolje oslikava kakav je igrač. Korektor vezne linije sa sjajnom dugom loptom. Nedostaje mu još mirnoće pod pritiskom, a to na derbijima koji se igraju na nož ponekad zna biti pogubno. Siniša Oreščanin u potpunosti mu vjeruje, a Nejašmić je Hajdukovoj igri donio potreban balans između linija. Odigrao je 21 prvoligašku utakmicu, zabio gol glavom Istri 1961. Veliki je hajdukovac i iz kluba mu se nigdje ne žuri.

Ivan Lepinjica (19) - Imponira njegova kontrola lopte, pogotovo ako uzmete u obzir da je visok oko 190 centimetara. Prvi dio sezone odigrao je na posudbi u Zadru, ali je silom prilika vraćen na Rujevicu i kod Igora Bišćana odmah se izborio za mjesto u početnoj postavi. Sjajno je to postignuće ako znamo da su mu konkurencija Pavičić, Halilović, Capan i Lončar, igrači koji imaju znatno više iskustva. Odigrao je 12 prvoligaških utakmica uz po gol i asistenciju. Udicu prema Lepinjici već je bacio Udinese, a stidljivo se spominje i Tottenham. Lepinjica je predodređen da postane veliki nogometaš. Otac Dragan nastupao je za Dinamo, Osijek, igrao u Portugalu, a Ivanov brat blizanac, Igor, rastura u Pazinki za koju je ove sezone zabio dvoznamenkasti broj golova.

Serder Serderov (25) - Opasan je igrač ovaj Dagestanac iz Mahačkale. Igra s obje noge, zna zabiti i glavom iako je visok svega 177 centimetara. Svojevremeno je igrao za CSKA i protiv Lillea postao njihov najmlađi debitan u Ligi prvaka, imao je tada tek 17 godina. Imao je nakon te sezone ponudu PSV-a, već je potpisao predugovor s klubom iz Eindhovena, ali ga je na aerodromu presreo pomoćnik Guusa Hiddinka i nagovorio ga na dolazak u Anži. Tamo je igrao sa Samuelom Eto'om, Lassom Diarrom, Robertom Carlosom i ekipom, ali se po putu pogubio. Lutao je u Slaviji iz Sofije, potom i u poljskoj Cracoviji gdje su ga vrijeđali rasistički, a svoj mir pronašao je u Interu i pokazao kakav potencijal čuči u njemu. U 18 prvoligaških utakmica postigao je sedam golova i tako nadomjestio Komnena Andrića. Transfer u jači klub nameće se sam od sebe, a time možda i povratak u rusku reprezentaciju u kojoj je svojevremeno bio kapetan U-21 selekcije.

Myrto Uzuni (23) - Za ovog ofenzivca Lokomotiva je platila odštetu od gotovo 350 tisuća eura. Stigao je iz albanskog prvoligaša Lacija, a za njega je jamčio Besnik Prenga. Pokazao se kao pun pogodak, idealno funkcionira u kombinaciji s robusnim Dejanom Radonjićem koji u toj simbiozni služi kao mantinela, a Albanac ulazi iz drugog plana. Sjajnim igrama u Lokomotivi došao je i poziv albanskog izbornika pa je skupio već pet nastupa za svoju domovinu. U 1. HNL odigrao je 29 utakmica uz učinak od sedam golova i osam asistencija.

Kristijan Lovrić (23) - Ogulinac je oduvijek bio pravi hakler, vragolan na terenu. Za školu je igra sa rukometnim reprezentativcem Lukom Cindrićem, a put ga je odveo u Zagreb. Počeo je u Kustošiji, uzela ga je Lokomotiva pa nije znala što bi s njim. Lutao je, odradio polusezonu na posudbi u drugoligaškoj konkurenciji i u 12 nastupa zabio 12 golova. Svejedno ga Lokomotiva nije željela pa je otišao u Goricu i napravio potez karijere. Prvi dio sezone nije mogao 'pogoditi more', proglasili su ga najvećim pehistom HNL-a sa bezbroj pogođenih stativa i prečki, a onda je eksplodirao. U 30 nastupa zabio je deset golova i osam puta asistirao i uz svoje ime privukao interes Bešiktaša, ali i još nekih klubova. I on je Gorici izašao u susret pa produžio ugovor do 2022. i tako joj omogućio bolju poziciju u pregovorima. U sretnoj je vezi s hrvatskom reprezentativkom Monikom Conjar kojoj također ide sjajno na sportskom planu. Zajedno su zabili 20 prvoligaških golova.

Cherif Ndiaye (23) - Došao je zimus šutke, bez prevelikih očekivanja, u sjeni sjajnog Poljaka Lukasza Zwolinskog. U Gorici nisu bili sigurni kakvog igrača dovode, Ndiaye je prvo morao proći probu što je i logično jer je pola godine bio bez kluba. U belgijskom prvoligašu Waasland-Beverenu olako su ga se riješili, a to nikako nije bilo jasno Karlu Luliću koji je s njim igrao u tom klubu. Nahvalio ga je hrvatski veznjak, a ovaj je odmah pokazao da je klasa. Onako 'krakat' s loptom u nogama djeluje nezaustavljivo, a u 17 prvoligaških nastupa zabio je osam golova i dvaput asistirao. Nakon što je šest mjeseci živio u trošnom stanu u Parizu sve mu se otvorilo i potencijalni odlazak Zwolinskog iz Gorice ne bi se trebao ni osjetiti.

