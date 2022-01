Riječki sudac Ivan Bebek (44), kojega je HNS suspendirao zbog komentara u privatnoj korespondenciji nakon utakmice Hajduka i Lokomotive 7. listopada na četiri mjeseca, pa mu kasnije upola smanjio suspenziju, vratit će se na prvoligaške terene ovaj vikend.

Povjerenik za suđenje Ivan Novak delegirao ga je kao glavnog suca utakmice Lokomotive i Hrvatskog dragovoljca koja se u nedjelju od 15 sati igra na stadionu u Kranjčevićevoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Kompromitirajuća snimka Bebeka

Pomoćnici će mu biti Sanja Rođak Karšić iz Podravskih Sesveta i Nikola Kečkiš iz Virovitice, četvrti sudac je Siščanin Marko Cestarić, a u VAR sobi su Splićanin Duje Strukan i Solinjanin Alen Jakšić.

Igor Pajač sudit će derbi Dinamo - Rijeka u subotu od 17.30 na Maksimiru, Istri i Gorici pravdu u petak od 18 sati dijeli Fran Jović, Osijeku i Slaven Belupu sudi Duje Strukan iz Splita, a Šibeniku i Hajduku Mario Zebec iz Cestice.

Dok je čekao da mu istekne suspenzija u Hrvatskoj, Bebek je prošli mjesec bio u Grčkoj kao VAR sudac utakmice Apolona i OFI-ja.

"U žalbi u bitnome navodi kako pobijana odluka ne sadrži opis prekršaja odnosno činjenični opis za koji mu je izrečena zabrana obavljanja funkcije i za počinjenje za koje je osuđen. Smatra da se odluka temelji na nezakonitom dokazu jer je predmetna glasovna poruka žalitelja učinjena dostupnom javnosti učinom kaznenog djela povrede tajnosti pisama i drugih podataka. Smatra da je pozivanje na odluku u predmetu protiv Mađarskog nogometnog saveza sasvim promašeno i neprimjenjivo da je neosnovan zaključak o njegovoj svijesti o postojanju opasnosti da njegovo privatno dopisivanje/glasovna poruka poslana putem WhatsApp aplikacije dospije u javnost te da postoji niz olakotnih okolnosti glede strogo izrečene kazne", stoji u odluci o smanjenju kazne.

Podsjetimo, Bebek je na spornoj audiosnimci s javnosti nepoznatom osobom komentirao nedosuđeni penal na Marku Livaju u susretu Hajduka i Lokomotive u sklopu 1. HNL, ali je i vrijeđio novinara Dalmatinskog portala Blaža Duplančića. Sugovorniku je pričao i o atmosferi u Splitu te se kritički osvrnuo na navijače.

Što je govorio Bebek?

- A to ti je klasika. Recimo, prvo, Blaž Duplančić. To je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog. A ta situacija, točno ovaj... Kažem ti, Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu - rekao je Ivan Bebek.

- To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega. To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj - dodao je.

- A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2-0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

- Blaž Duplančić je to što je, uvijek je bio isti takav i on će umrijeti takav, to je jedno obično smeće. Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Tako da, gle, navika je već. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren - zaključio je.