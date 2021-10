Kažem ti, Livaja se okreće, ovaj diže ruke, dolazi do nekog kontakta. Livaja svoju nogu gura malo u desno, dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta. OK, da, ali lagani kontakt i onda on sam sebi zapne nogu. Mislim, to što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt, ovaj... Da Livaja nije u principu u svojoj kretnji, jednako kako je ovaj došao do Livaje, došao i on do njega. Tako da, mislim, to meni nije kazneni udarac i ne može biti kazneni udarac. Odnosno, ako ga sviraš, može proći, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj.