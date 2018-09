Beckham Ibri: Čestitke na golu, ali star si i previše sramežljiv...

Zlatan Ibrahimović za svoj 500. gol u karijeri zabio je golčinu za LA Galaxy u porazu od Toronta 5-3, čime je postao tek treći aktivan nogometaš s više od 500 golova u karijeri.

Na takvom sjajnom pothvatu čestitao mu je i David Beckham, njegov bivši suigrač iz PSG-a:

- Zlatane, želim ti čestitati, 500 golova. Kakva karijera, kakav igrač, kakvo postignuće. Bilo mi je zadovoljstvo igrati s tobom i protiv tebe. Drago mi je što sam tvoj prijatelj - poručio mu je Beckham pa dodao:

"500 goals! That makes you really, really old." 😂 David Beckham congratulates @Ibra_official on #Zlatan500 🙌 pic.twitter.com/RIS7178Zbt

- 500 golova... to znači da si stvarno, stvarno star. Ali ozbiljno, čestitam. Jedna stvar na kojoj moraš poraditi - malo si sramežljiv. Poradi na tome, bit će bolje. Čestitam, nevjerojatno - našalio se veliki Englez.

My friend! Thank you very much.

I agree with you, i'm old.

Will work on my shy side, I definitely need to improve on that. https://t.co/m8KHqQJBAW