Bedi: Ma nismo ga niti gledali! Vlak: Joj, jadan dečko, pa on kao da je u Dinamo pao s Marsa

Rasmussen je stigao na pripreme u Čile, a do Južne Amerike je valjda putovao 2-3 dana. I onda stigao ozlijeđen. Za nas je zaigrao jednu pripremnu utakmicu i opet se ozlijedio, kaže Marijan Vlak

<p><strong>Rasmus Lauritsen</strong> (24) danas bi trebao riješiti sve liječničke preglede i postati drugi danski nogometaš u povijesti Dinama. A znate li tko je bio prvi? E, pa njega će se sjetiti samo rijetki, to je bio - <strong>Nikolaj Rasmussen</strong>. On se, početkom 1998. godine, pojavio na zimskim pripremama Dinama u Čileu i postao prvi Danac u hrvatskom klupskom nogometu.</p><p>No, tu postoji i jedan 'caka', Nikolaj Rasmussen nikada nije upisao službeni nastup za Zagrepčane, već se vrlo brzo vratio u Dansku. Bilo je to u vrijeme Zlatka Canjuge, a tada se u Maksimir stizalo i po političikoj liniji. Dinamo se tih dana zvao Croatia, 'modri' su igrali ozbiljnu ulogu i na europskoj sceni, a Nikolaj Rasmussen se ni kriv ni dužan u Čileu stavio na raspolaganje tadašnjem treneru Marijanu Vlaku.</p><p>- Joj, sjećam ga se, kako ne? On nam se pridružio na pripremama u Čileu, a tada je do Južne Amerike valjda putovao 2-3 dana, I onda nam stigao ozlijeđen. Praktički nije s nama odradio niti jedan ozbiljniji trening, cijelo vrijeme je bio ozlijeđen. Čak je s nama odigrao jednu utakmicu na tim pripremama, igrali smo protiv nekog slabijeg suparnika, vodili smo 'sto razlike', pa je on nešto malo igrao, ali opet se ozlijedio - priča nam tadašnji trener Dinama <strong>Marijan Vlak</strong>, pa dodaje:</p><p>- Rasmussen je bio nekakvo krilo, ma nismo ga niti stigli vidjeti, jadan se potpuno pogubio po dolasku u Dinamo. S njim je tada stigao i tamnoputi Šveđanin <strong>Ricardo Teberio</strong>, on je ipak imao nekakav osjećaj za gol, dok je Rasmussen bio baš izgubljen. Iskreno, ni sam ne znam kako je stigao u Dinamo, tada je sportski direktor bio <strong>Ivan Bedi</strong>, a bilo je tu i nekakve 'kombinatorike' prilikom njegovog dolaska. Ma u Dinamu je bio jako kratko, mislim da niti tri mjeseca. Ne može se on ni po čemu uspoređivati s dolaskom Rasmusa Lauritsena.</p><p>S Dinamom su tih dana na pripreme u Čile stigli Nikolaj Rasmussen i Ricardo Teberio, a u avionu za Zagreb s njima se vratio i Čileanac <strong>Juan Carlos Munoz</strong>. On je pak jedini upisao službene minute za Dinamo, Munoz je u veljači 1998. godine zaigrao u derbiju protiv Hajduka (2-0) kada su golove postigli <strong>Tomo Šokota</strong> i Damir Krznar. Čileanski nogometaš ili kako su mi tih dana tepali 'sin vjetra' u toj je utakmici u 84. minuti zamijenio Vladimira Petrovića.</p><p>Nikolaj Rasmussen je u igračkoj karijeri još nastupao za AGF, Arhus Fremad, Vejle, Lyngby, NAC Bredu i Bayer Uerdingen, a u Dinamo je stigao kao 24-godišnjak iz Aarhusa, te potpisao ugovor na dvije godine. Jasno, u Zagrebu je ostao tek par mjeseci, pa se vrlo brzo vratio u Dansku, gdje je ipak i odigrao nekoliko uspješnih sezona.</p><p>- Iskreno, mi ga niti jednom nismo uživo gledali, samo smo znali da će nam u Čile stići jedan danski nogometaš. Bio je neka vrsta napadača, radnih navika, ali tehnički je to izgledalo dosta tanko. Dinamo je tada bio prilično snažan, pa se on nije mogao nametnuti, već se jako brzo vratio u Dansku - rekao nam je Ivan Bedi, tada sportski direktor Dinama.</p><p>No, Nikolaj Rasmussen nikada nije zaboravio zagrebački klub, pa je u srpnju 2015. godine uoči europske utakmice Aalborga i Dinamo stigao do hotela 'modrih', te pozdravio neke prijatelje iz Dinama. Zanimljivo, iste je godine dao i opširan intervju u danskim medijima gdje je rekao kako ga je <strong>Zoran Mamić</strong> tada i zamolio za neke informacije o Aalborgu, ali mu ih on nije želio dati jer je ipak navijao za svoje sunarodnjake...</p>