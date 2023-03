Begonja donio zlato u Vinkovce! Pobijedio neugodnog Belgijca i postao prvak Europe u jiu-jitsu

Čudesni mladi Slavonac iz Vinkovaca, Domagoj Begonja (16), u finalu Europskog prvenstva u jiu-jitsu pobijedio je neugodnog Belgijca Abdoula te ispisao povijest zlatnim slovima.

Foto: Vinkulja.hr

Talentirani Begonja, inače hrvatski reprezentativac i član JJK Vinkovačkih roda, slavio je u kategoriji do 16 godina i 73 kilograma na Europskom prvenstvu u francuskom Verquinu.

- Turnir u Francuskoj bio je zanimljiv, napet i stvarno izazovan sa svakog aspekta -rekao je Begonja za Vinkulja.hr.

Prvo je u četvrtfinalu svladao Rumunja Maiera da bi u polufinalu pao i Grk Makris.

- Maiera sam dobio na bodove. Osim njega eliminirao sam i stanovite strahove, pa sam ostatak turnira super odradio - kazao je Begonja pa se osvrnuo na finale u kojem se borio protiv neugodnog Belgijca.

Foto: Vinkulja.hr

- Na zagrijavanju se on i njegov trener uopće nisu ponašali kao sportaši. Bilo je nekih čudnih pogleda, gestikulacija i meni nerazumljivih, ali nimalo prijateljskih rečenica. A onda se Abdoul neposredno prije borbe još i zaletio u mene, ničim izazvan. Taj bezobrazluk nije mu trebao, proradio je u meni vinkovački inat i završio je tako kako je završio - rekao je.

Begonju su u Vinkovcima priredili doček kakav i priliči europskog prvaku, uz vatromet i pjesmu.

- Ah… To su Vinkovci, to su Vinkovčani! Bilo je predobro… Tko ne osjeti ovaj osjećaj pripadnosti ozbiljno je uskraćen. Dat ću sve od sebe da u Vinkovce stigne i svjetsko zlato, to mi je cilj - najavio je Begonja.

Foto: Vinkulja.hr

