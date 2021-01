Bili\u0107u \u0107e Beijing biti jo\u0161 jedna stanica u trenerskoj karijeri nakon Hajduka, Hrvatske, Lokomotiva, Be\u0161ikta\u0161a, Al-Ittihada, West Hama te posljednje u WBA-u. Ondje ga \u010deka mom\u010dad \u010diji je najvrjedniji igra\u010d Francuz Bakambu, a od poznatijih lica tamo je i biv\u0161i brazilski reprezentativac Renato Augusto, \u0160panjolac Jonathan Viera...

- Ljudi su mislili da sam o\u010dekivao otkaz, ali ja sam se osje\u0107ao ugodno. U intervjuu nakon utakmice sam rekao da se ne zamaram tim stvarima jer sam bio sretan \u0161to smo osvojili bod protiv Cityja i nisam razmi\u0161ljao o budu\u0107nosti. Kad smo u\u0161li u autobus i krenuli nazad, jedan od suradnika je na mobitelu pro\u010ditao vijest da mi se sprema smjena. Tek tad sam shvatio da se ne\u0161to doga\u0111a - rekao je Bili\u0107\u00a0 intervjuu za\u00a0Telegraph\u00a0nakon otkaza u Engleskoj.

- Ne mogu re\u0107i da sam bio \u0161okiran, ali nisam to o\u010dekivao. Svjestan sam da u ovom poslu uvijek postoji opasnost da dobije\u0161 otkaz i u svakoj ligi je nekoliko trenera koji se stalno spominju u tom kontekstu u medijima i u vezi s kladionicama. Najve\u0107i signal koji trener mo\u017ee dobiti da ne radi dobro je onaj od publike i navija\u010da na stadionu. No ovo je \u010dudno razdoblje s praznim tribinama pa nema\u0161 tu povratnu informaciju. Nitko ne mo\u017ee re\u0107i da smo igrali odli\u010dno budu\u0107i da smo osvojili sedam bodova u trinaest kola, ali definitivno smo napredovali. Svi su ionako prije po\u010detka sezone govorili da \u0107emo sigurno ispasti i da \u0107emo biti uvjerljivo zadnji. No dobro smo se nosili s protivnicima i smatram da smo bili u igri u svakoj utakmici. Na papiru smo sigurno najslabija mom\u010dad, ali igra\u010di su pokazali da se mogu boriti za ostanak.



