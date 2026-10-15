Bel sudi dvoboj vodećeg dvojca! Evo tko su suci 10. kola HNL-a

Povjerenik za suđenje HNL-a Bertrand Layec odredio je službene osobe za utakmice 10. kola, koje je na rasporedu od petka 16. do nedjelje 18. listopada. Novo prvenstveno kolo ujedno označava početak drugog kruga natjecanja, a sve sudačke delegacije objavljene su na službenim stranicama lige

Prvi će na teren u petak od 18 sati Rudeš i Rijeka. Pravdu na toj utakmici dijelit će Antonio Škobić, dok će iz VAR sobe situaciju pratiti Igor Pajač.

Subotnji program otvaraju Lokomotiva i Istra 1961, čiji je dvoboj zakazan za 15 sati. Glavni sudac bit će Antonio Melnjak, a za VAR će biti zadužen Ivan Bebek. Od 18 sati na Opus Areni sastaju se Osijek i Gorica. Tu će utakmicu suditi Ante Čulina, dok će mu u VAR sobi pomagati Ivan Vučković.

Nedjeljni raspored donosi ogled Hajduka i Varaždina, dviju vodećih momčadi prvenstva. Susret na Poljudu počinje u 15 sati, uz televizijski prijenos na HTV-u 2 i MaxSportu 1. Za glavnog suca određen je Dario Bel, a VAR sudac bit će Tihomir Pejin.

Deseto kolo zaključit će Slaven Belupo i Dinamo, koji će u nedjelju od 18 sati odmjeriti snage u Koprivnici. Glavni sudac tog dvoboja bit će Duje Strukan, a u VAR sobi nalazit će se Mario Zebec.