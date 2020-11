Belgija srušila Englesku i sjela na vrh! Italija jača od Poljske

<p>U dvoboju elitne Lige A Lige nacija Belgija je kod kuće svladala Englesku s 2-0, Italija je bila bolja od Poljske s 2-0, a Danska od Islanda s 2-1. </p><p>U dvoboju elitne Lige A Lige nacija nogometaši Nizozemske su u Amsterdamu svladali BiH s 3-1 i vratili se u borbu za prvo mjesto u skupini. Wijnaldum je nakon samo 14 minuta susreta zabio dva gola, Depay je u 55. minuti povećao na 3-0, da bi napadač belgijskoga Eupena Smail Prevljak smanjio u 63. minuti. Otkad je novi izbornik Dušan Bajević stupio na dužnost BiH je bez ijedne pobjede, ispali su iz baraža za EURO, a u Ligi nacija su ovim porazom zauzeli zadnje mjesto i ispali iz Lige A.</p><p>Italija je u Reggio Emiliji pobijedila Poljsku s 2-0 golovima Jorgina i Berardija i probila se na vrh, te će u slučaju pobjede kod BiH osvojiti prvo mjesto u skupini. </p><p>Belgija je kao domaćin slavila protiv Engleske s 2-0 golovima Tielemansa i Mertensa, a Englezima je to drugi uzastopni poraz. Belgijanci će se za prvo mjesto u skupini boriti s Dancima, koji su kao domaćini nadjačali Island. Danci su do pobjede došli golom Eriksena iz penala u sudačkoj nadoknadi. </p><p>U Ligi B Turska je došla do prve pobjede (3-2) nanijevši u Istanbulu Rusiji prvi poraz, dok su Mađarska i Srbija odigrali 1-1.Poraz Rusije dodatno je zakomplicirala situaciju u ovoj skupini, u kojoj Rusi i Mađari vode s po 8 bodova. </p><p>Wales je u "otočkom derbiju" slavio u Cardiffu protiv Irske s 1-0 golom Brooksa. Iako vode u skupini s čak 13 bodova i gol-razlikom 4-0 Velšani nisu osigurali prvo mjesto u skupini jer su Finci slavili kod Bugarske s 2-1 i imaju samo bod manje od Walesa. </p><p>Četiri dana nakon što su u Gruziji osigurali povijesni, prvi plasman na EURO, Makedonci su u Skopju s 2-1 nadigrali Estoniju i preuzeli vodstvo u skupini 2 Lige C. Samo bod manje imaju Armenci, koji su slavili u gostima kod Gruzije s 2-1. </p><p>U dvoboju dviju reprezentacija koje su također u srijedu izborili nastup na EURU Slovačka je u Trnavi svladala Škotsku s 1-0 pogotkom Gregusa u 32. minuti. Slovaci se u skupini Lige B bore za izbjegavanje zadnjega mjesta, dok su Škoti ostali vodeći u skupini. </p>