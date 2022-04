Belgijci se boje Modrića: On trči gotovo brže od vremena! Vaha: Nemamo što izgubiti u Kataru

Hrvatska nogometna reprezentacija nakon današnjeg ždrijeba saznala je protivnike i datume utakmica u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva u Kataru. 'Vatreni' će, srećom, protiv najtežeg protivnika (Belgija) u skupini igrati tek u posljednjem kolu što znači da ćemo se tada vjerojatno s Belgijcima boriti za prolazak s prvog mjesta.

Pogledajte video: Hrvatska u skupini F

O Belgijcima više-manje sve znamo. Igraju u ponajboljim klubovima na svijetu, godinama su u vrhu svjetskog nogometa. Donedavno je Belgija bila i prvoplasirana momčad po Fifinom renkingu, no nisu uspjeli poletjeti do najvećih visina. Ipak, to je brončana reprezentacija sa zadnjeg Mundijala. Kako god, belgijski mediji znaju kakvom artiljerijom raspolaže Roberto Martinez, no isto tako da Hrvatska ima godinama unazad ponajboljeg veznjaka svijeta.

"Možda ima 36 godina, ali Luka Modrić je još uvijek na devetom oblaku. Najbolji igrač Svjetskog prvenstva 2018. i dalje je jedan od ključnih karika Real Madrida, koji se plasirao u četvrtfinale Lige prvaka. I unatoč poodmakloj dobi, zbog koje mu je ovo zadnje Svjetsko prvenstvo, veznjak još uvijek puno trči! Gotovo brže od vremena...", piše Le Soir.

HLN, pak, piše o Modriću kao "čarobnjaku", no ističe našeg drugog senatora, koji godinama pruža najbolje predstave u 'kockastom' dresu.

"Hrvatska je viceprvak svijeta. Moramo se paziti mađioničara Luke Modrića. Belgija ima poveznicu s Hrvatskom. Riječ je o Ivanu Perišiću", pišu Belgijci pa objašnjavaju:

"Danas igra u Interu, ali ima čak 113 nastupa za najbolju hrvatsku vrstu. Bio je u našoj Jupiler Pro ligi između 2009. i 2011. godine. Najprije u Roeselareu, a onda i kao igrač Club Bruggea u kojem je eksplodirao", dodaju.

Belgijski su mediji zadovoljni grupom, no nisu mogli prešutjeti činjenicu da se Belgija godinama križa sa najtežim skupinama...

"Sve tri reprezentacije u skupini su nezgodne, ali puno teže je sve ono što slijedi", "Belgija bi trebala uspješno prijeći preko svih zamki, ali onda ju čeka prava oluja", "Ova momčad često posustane kad je najteže. A Španjolska ili Njemačka u osmini finala su jako teške", samo su neki od komentara.

Kada je Lothar Matthäus izvukao iz kuglice papirić s natpisom "Maroko", a znajući unaprijed u koju će grupu biti smješten, Vahid Halilhodžić 'kiselo' se nasmiješio.

- Ovo su reprezentacije s igračima koji mogu odigrati loše, a opet pobijediti na kvalitetu. Nemamo što izgubiti. Stadioni ovdje su veličanstveni, travnjaci također. Moći ćemo razvijati dobru igru i kvalitetan nogomet - rekao je legendarni Vaha pa nastavio:

- Imamo viceprvaka svijeta (op.a., Hrvatska), najbolju momčad Sjeverne Amerike (op.a., Kanada) i veliku momčad poput Belgije. Skupina je prilično teška. Moguća su iznenađenja. Na Svjetskom prvenstvu 2014. već sam igrao protiv Belgije i ona ima nevjerojatne igrače. Ždrijeb je vrlo težak i ovdje nema malih momčadi. Pokušat ću učiniti isto što sam pokušao i s Alžirom protiv Njemačke 2014. Moramo vjerovati i pripremiti se za natjecanje - zaključio je izbornik Maroka.



