Beljin agent: Istina je, Dinamo i Hajduk žele Diona. Mi smo već donijeli odluku što i kako dalje

Srđan Lakić (40) gostovao je u emisiji Večernjeg lista gdje je nekadašnji nogometaš, danas nogometni agent, govorio o aktualnostima. Između ostalog, prokomentirao je događaje na Europskom prvenstvu, ali i što i kako planira zajedno sa svojim klijentom Dionom Drenom Beljom (22). Beljo se posljednjih nekoliko dana povezivao s povratkom u HNL, a interes su pokazali Dinamo i Hajduk. Pa kakva je situacija s povratkom napadača?

- Lijepa stvar da su i Dinamo i Hajduk izrazili interes za Diona. No, odluka je pala da nije još vrijeme za vratiti se u Hrvatsku. Vjerujem da će se iduće sezone vratiti na scenu, pokazati potencijal i razvijati karijeru u pravom smjeru - rekao je Lakić i prokomentirao Euro.

Kek oduševio

Najviše pažnje plijeni susret Španjolske i Njemačke.

- Španjolci moraju biti koncentrirani. Ne smije im se dogoditi loš da jer možeš odigrati loše poluvrijeme i više se ne možeš vratiti. Španjolska protiv Njemačke izgleda kao finale prije finala. Mislim da će biti ravnopravna utakmica i da bi Španjolci po prvi put mogli imati ozbiljne probleme. Nijemci imaju velik natjecateljski duh. Mislim da su vratili to zajedništvo i samopouzdanjem koje im je nedostajalo. S domaćinstvom su uspjeli stvoriti pozitivnu atmosferu iako nisu možda trenutno jaki i čvrsti koliko Španjolska. Mislim da imaju dobre šanse za pobjedu.

Matjaž Kek napravio je povijesni uspjeh kada je Slovenija prošla skupinu.

- Ima znanja i dovoljno iskustva da prepozna što treba napraviti da se napravi rezultat. Ostvario je vrhunski rezultat.

'Gattuso velika stvar za Hajduk'

Cristiano Ronaldo igra svoje 10. veliko natjecanje.

- Godine su učinile svoje i to nije ni sjena onoga igrača koji je zabijao. No, to je odluka izbornika da igra. Nije to taj Ronaldo, ali su gluposti da je on igrač manje.

Hajduk je doveo Gattusa. Spominju se neka velika pojačanja.

- Svi znaju tko je Gattuso, velika je stvar za Hajduk i hrvatski nogomet da legenda dođe tu. Vjerujem da će nas sve skupa obogatiti.