Bellator podiže gledanost: U kavezu debitira porno glumica

Dok su nekad UFC-ove ring djevojke dobivale otkaz ako su u javnost stigle njihove slike iz prošlosti s premalo, ili bez odjeće, gazdu Bellatora Scotta Cokera ne zanima prošlost njegovih borkinja. Tako će u kavezu američke borilačke organizacije debitirati Rebecca Bryggman (25), a neki bi ju bolje mogli prepoznati pod imenom 'Orion Starr'.

To umjetničko ime koristi na svom drugom poslu, u porno industriji. No, njezina ljubav je i slobodna borba te u amaterskoj karijeri ima dvije pobjede. Debitirat će protiv Elise Reed kojoj će to također biti prva borba u profesionalnoj karijeri. Ljubitelji ovog sporta su na forumu Sherdoga, jedne od najpoznatijih stranica o slobodnoj borbi, podijeljeni što se tiče dolaska porno glumice u Bellator.

- Njezina fizička sprema je odlična, a i njezina faca može dosta primiti - jedan je od komentara na Sherdogovom forumu.

No, bilo kako bilo, Rebecca će ući u kavez krajem listopada na događaju na kojem se u glavnoj borbi večeri sučeljavaju veterani Roy Nelson i Frank Mir. Njezina je borba je na 'preliminary' kartici, pa bi to mogao biti plan čelnika UFC-a da na tribine privuku ljude i prije borbi na 'main cardu'.