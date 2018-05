Bellew ponovno srušio Hayea u 'bitci za Britaniju' u O2 Areni!

Aktualni WBC prvak Tony Bellew opravdao je status favorita i u drugom meču u teškoj kategoriji protiv bivšeg WBA svjetskog prvaka, velikog Davida Hayea, slavio nakon četiri i pol runde, koje su okončane tehničkim nokautom sjajnog Bellewa.

Haye je priliku za revanš dobio 14 mjeseci nakon prve borbe, u kojoj je prvih šest rundi bio bolji boksač u ringu, no ozljeda ahilove tetive na kraju ga je odvela u poraz prekidom u 11. rundi. Uzvrat je trebao biti održan u prosincu prošle godine, no 36-godišnji Haye je još uvijek muku mučio s ozljedama.

Uoči meča njegov trener, Kubanac Ismael Salas, istaknuo je kako je u pripremi meča naglasak kod Haya bio povratak osnovama - radu nogu. S druge strane, Tony Bellew je u više navrata rekao da Hayea ovim susretom planira poslati u mirovinu, a tako je na kraju i bilo.

David Haye took a nasty fall, tried to continue, but Tony Bellew was unstoppable.#HayeBellew2: https://t.co/uz20JvExbJ #bbcboxing pic.twitter.com/w5E4fi0fzt