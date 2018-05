Benković: Kup je šlag na torti; Zagorac: Nadam se trećoj sreći

Dinamo je danas odradio još jedan trening, a onda se oko 17 sati zaputio prema Vinkovcima. Nenad Bjelica na put je poveo 18 igrača, a među kandidatima za utakmicu nema Tonga Doumbije.

Malijski reprezentativac nije se oporavio od ozljede, pa je ostao u Zagrebu, a od upitnih (Zagorac, Benković, Perić i Stojanović) su svi krenuli put Vinkovaca. Zanimljivo, poslije zadnjeg treninga među novinare je puštena vijest kako na put ne ide niti Ante Ćorić, no mladi se veznjak ipak ukrcao u autobus za Vinkovce...

- Dobro se osjećam, spreman sam za ogled s Hajdukom. To su za mene, ma za sve nas posebne utakmice, najveći hrvatski derbi. Očekuje dobru utakmicu, odličnu atmosferu na tribinama i pravi nogometni spektakl - rekao je Filip Benković, pa nastavio:

- Koga bih izdvojio u Hajduku? Teško pitanje, oni su baš pravi kolektiv. Igraju kao momčad, to je njihova najveća prednost. Teško mi je izdvojiti nekoga u njihovim redovima, svaka utakmica Hajduka izbaci nekog drugog junaka.

Koji je vaš najdraži derbi s Hajdukom?

- Sigurno onaj derbi na Poljudu kada sam zabio gol, na kraju je završilo 2:2.

A koju bi što prije željeli zaboraviti?

- Iskreno, niti jednu. Svaka utakmica, pa i svaki poraz donosi neko novo iskustvo, a samo se na taj način može ići naprijed. Teško ćete napredovati kao igrač ako se stalno vraćate u prošlost. Što je bilo, ostaje iza mene, sada razmišljam samo o osvajanju Kupa.

Iza vas je teška sezona...

- Da, ovo je bila turbulentna i zahtjevna sezona, ali smo osvojili prvenstvo, sada možemo i Kup. A to bi bio šlag na torti cijele sezone. Čestitam svim svojim suigračima na dosadašnjim rezultatima ove sezone, ali sada to sve supa moramo uspješno privesti kraju.

Kako je raditi s Nenadom Bjelicom?

- Novi trener nije dugo s nama, ali sve ide u najboljem smjeru. Svi smo zadovoljni, pa vjerujem kako nas pod vodstvom Nenada Bjelice očekuje još puno uspjeha - zaključio je Benković.

Izet Hajrović s Dinamom je osvojio prvi naslov prvaka u povijesti, dok u Vinkovcima može po treći put u karijeri dohvatiti nacionalni Kup. Taj je trofej već osvajao u Švicarskoj (Grasshopper) i Turskoj (Galatasaray).

- Spremni smo za veliku bitku, mi želimo dvostruku krunu. To je naš jedini cilj i nema tu nikakve druge priče. Gledali smo Hajduk, pratili ih i analizirali, ali ako mi budemo pravi, u Vinkovcima odigramo u skladu s očekivanjima onda ćemo osvojiti i Kup - rekao je Izet Hajrović, jedan od igrača kojima ovoga ljeta istječe ugovor s modrima, pa nastavio:

- Sada me ne zanimaju nikakve priče o ugovoru, razmišljam samo o finalu Kupa. Meni se sviđa u Zagrebu, dobro sam se uklopio u Dinamo. I prije dolaska u Maksimir sam vjerovao kako je ovdje sve na visokoj razini, pa se kroz proljeće u to samo još više uvjerio. Odradio sam dobru polusezonu, pokazao što mogu, makar znam da moram pružiti još i više. Ali, vjerujem da će to sve doći na svoje sljedeće sezone.

A tko je po vama najopasniji igrač Hajduka?

- Tu nema dvojbe, njihova sedmica Gyurcso - završio je Hajrović.

Danijel Zagorac će u Vinkovcima braniti od prve minute...

- Sigurno da nas čeka jedna teška utakmica, pravi spektakl, a nadam se kako će nas i vrijeme u Vinkovcima poslužiti. Sada protiv Hajduka možemo, jednu turbulentnu sezonu puno uspona i padova, zaključiti na najbolji mogući način. Još prije početka sezone smo postavili visoke ciljeve, najavili pohod na dvostruku krunu, to sada želimo i realizirati - rekao je Danijel Zagorac koji je proteklih dana imao problema s koljenom:

- Da, mučilo me malo to koljeno, ali oporavio sam se i sada sam potpuno spreman. Najopasniji igrač Hajduka? Vjerujte, ne zamaram se time. Dosta sam iskusan, pa se fokusiram samo na svoj dio posla.

Vrataru Dinama ovo je treća sreća za osvajanjem Kupa...

- A tako ispada. Prvo sam sa Splitom u finalu Kupa poražen od Dinama, pa prošle godine s Dinamom izgubio u finalu od Rijeke. Vjerujem da će sada doći i moje vrijeme, da će mi se sav uložen trud vratiti i da ću konačno osvojiti Rabuzinovo sunce - završio je Zagorac.