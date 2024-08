Benović: Dao sam 250 posto od sebe, a suci su me ipak zakinuli

Hrvatski gimnastičar Aurel Benović (24) zauzeo je peto mjesto u finalu preskoka na Olimpijskim igrama. Benović je odradio dva fantastična skoka, no suci su na opće negodovanje i zvižduke publike Benoviću dali vrlo niske ocjene zbog kojih je ostao bez medalje u Parizu.

- Prije svega mogu reći da sam zadovoljan kako sam odradio sva dva skoka, ali ostaje žal za medaljom. Prvi skok sam ocijenjen s nevjerojatnim 15.000, što nikad nisam dobio dosad. Kad sam vidio ocjenu, krenuo je u meni pravi kovitlac emocija. Govorio sam sebi samo napravi taj drugi skok, pokušaj skočiti što mirnije i u igri sam za medalju. Kod tog drugog skoka napravio sam mali poskok u nazad i dobio sam 14.800. Zapravo doskok je bio sličan kao i moj prvi, ali gimnastika je subjektivna procjena sudaca i ja tu ne mogu ništa uraditi. Ja bih rekao da su me zakinuli s obzirom na to da je srebrni armenski gimnastičar koji je išao zadnji napravio drugi skok identično kao ja po doskoku, s možda čak i većim poskokom. Ali on je dobio 14.966 - rekao je 24-godišnji Osječanin, koji se gimnastikom počeo baviti iz zabave, ali se pokazao neviđenim talentom.

Dva sjajna skoka nisu bila dovoljna

Osječanin je za prvi skok odabrao vrlo težak Dragulescu s početnom ocjenom 5.6 i fantastično ga izveo! Prekrasno i tehnički savršeno s doskokom kao iz udžbenika. Dogodio mu se mali poskok, ali to nije bilo ništa strašno. I to se vidjelo na ocjeni, suci su mu dali fantastičnu ocjenu 15.000!

Uslijedio je drugi skok, koji je također bio sjajan.Tehnički 'popeglano' i savršeno kao i pri prvom skoku. Ponovno je izveo skok s početnom ocjenom 5.6, imao dobar dolazak, visinu, doskok jako dobar, ali onda je uslijedio šok - suci su mu za drugi skok dali ocjenu 14.800, a svi u dvorani ostali su u šoku. Začuli su se glasni zvižduci...

Aurel Benović osvojio peto mjesto u finalu preskoka na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Preselio iz partera na preskok

- Trenutno jesam tužan i razočaran, ali opet s druge strane nemam sebi što predbaciti. Znam da sam dao 250 posto od sebe i na ovakvoj razini natjecanja, u ovakvoj konkurenciji, pred ovakvom publikom, odradio sam gotovo svoj maksimum. Taj drugi skok me koštao medalje i zato ću žaliti.

Prije godinu, godinu i pol dana bio je čisti parteraš. No, odlučio se okušati i u preskoku, disciplini u kojoj je u konačnici izborio finale OI-ja.

- Sada nakon ove izvedbe mogu reći da ću se definitivno posvetiti preskoku. Sad sam komentirao s trenerom da ćemo pojačati startnu ocjenu, da jedan skok radim bar s koeficijentom 6.0. Pokušat ću trenirati samo preskok. Za četiri godine je Los Angeles, i nadam se, ako ne bude bilo ozljeda, borbi za medalju.

Pariz: Aurel Benović nastupio na kvalifikacijama u parteru na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Podrška Tinu Srbiću u finalu

Slijedi povratak u rodni Osijek.

- Iskreno, prošlo je ovo sada već dva tjedna otkako smo ovdje. Umoran sam od cijele prošle godine i svega što se dogodilo. Majka mi je preminula, imao sam tu ozljedu stopala i nisam znao kako ću se uopće moći nastaviti dalje baviti gimnastikom. I došao sam tu, pun emocija boriti za medalju, miješali su se osjećaji sreće i tuge, pa ću sada uzeti neko određeno vrijeme da zapravo si to sve posložim u glavi, da sam sa sobom razmjestim neke stvari i nakon toga se vraćam u gimnastiku.

Za kraj je rekao da prije polaska za Hrvatsku sutra dolazi gledati Tina Srbića u finalu preče.

- Definitivno, nema što, sutra dolazim gledati našeg Tina, bodrit ću ga sveg glasa i sveg srca. On je naš srebrni olimpijac iz Tokija i dolazim mu pomoći da osvoji medalju u finalu - rekao je Benović za HRT.