Benović nadomak Igara u Parizu

Završen je prvi dan kvalifikacija Svjetskog gimnastičkog kupa u Dohi, posljednjeg turnira koji se boduje u kvalifikacijama za Olimpijske igre. Aurel Benović s četvrtim rezultatom na parteru plasirao se u finale, gdje ima veliku priliku osigurati vizu za nastup u Parizu.

Aurel Benović nastupao je u trećoj rotaciji današnjih kvalifikacija. Sam nastup bio je dobar, no Osječanin je u prošlosti pokazao da je sposoban i za bolje izvedbe. Početna ocjena vježbe iznosila je 6.3, u pretposljednjoj dijagonali Benović je napravio nešto veću pogrešku, jedan veći iskorak pri doskoku. Zaradio je ocjenu 14.133 i završio četvrti.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Kazahstanci Milad Karimi i Dmitrij Patatin te Britanac Luke Whitehouse zauzeli su prve tri pozicije. Podbacio je Bjelorus Jahor Šaramkou, koji je uoči Dohe najbolje stajao u borbi za drugo mjesto u olimpijskim kvalifikacijama, mjesto koje donosi nastup u Parizu. U finalu u petak glavni konkurent Benoviću bit će Francuz Benjamin Osberger.

- Jako sam zadovoljan, izdržao sam cijeli taj pritisak i želju odlaska na Olimpijske igre. Sada me u finalu očekuje borba za olimpijsku vizu, neće biti lagano, ali dat ću sve od sebe. Jako sam se približio olimpijskoj vizi i nadam se uz malo sportske sreće da će mi to poći za rukom, da ću popraviti neke greškice koje sam imao u kvalifikacijama. Nadam se dobrom ishodu. Sutra me očekuju kvalifikacije na preskoku gdje se također nadam da ću odraditi svoja dva skoka kako treba i da ću biti u borbi za ulazak u finale - kazao je.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

U kvalifikacijama dvovisinskih ruča nastupala je Sara Šulekić. Članica ZTD-a Hrvatski sokol nije uspjela ponoviti izvedbe s prethodna tri kvalifikacijska Svjetska kupa: završila je 23. s ocjenom 10.400.

- Nažalost, nije baš najbolje prošlo, već sam na prvom elementu pala tako da je ostatak vježbe bio puno lakši nego što je trebao biti. Nisam ušla u finale, no sretna sam što sam imala priliku i što sam sudjelovala na ovom Svjetskom kupu. Sad se okrećemo Europskom prvenstvu u Riminiju - poručila je.

U četvrtak, drugi dan kvalifikacija, Benović će se boriti za finale na preskoku, a Tina Zelčić na gredi. Finala se održavaju u petak i subotu.