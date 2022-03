Hrvatski gimnastičar Aurel Benović (21) plasirao se u finale partera na natjecanju Svjetskog kupa u Dohi.

Benović, koji je proteklog vikenda osvojio srebro na Svjetskom kupu u Cottbusu, u kvalifikacijama u Dohi je sa 14.000 bodova kao četvrti ušao u finale koje je na rasporedu u petak. U konkurenciji 26 parteraša, najbolju ocjenu imao je aktualni olimpijski pobjednik, Izraelac Artem Dolgopjat (14.666).

- Zadovoljan sam s ulaskom u finale. Išao sam početnu ocjenu 6.3 i ne mogu baš reći da sam najsretniji kako sam odradio, ali pokušavam se kroz ove svjetske kupove ustabiliti kako bih mogao podići svoju izvedbu na još veću razinu kada mi to bude najvažnije, na velikim natjecanjima, na Svjetskom i Europskom prvenstvu. Mislim da sam s ova dva nastupa u Cottbusu i Dohi već sada siguran putnik za SP u Liverpool najesen. Baš sam malo prije komentirao s trenerom da mi još fali samopouzdanja, pobjedničkog duha, ali kroz ova natjecanja skupljam to iskustvo, treniram sam sebe, borim se sam sa svojim mislima - rekao je Benović nakon što se plasirao u svoj sedmi finale na natjecanja Svjetskog kupa u karijeri (do sada ima pet osvojenih medalja).

Nažalost, druga dva hrvatska predstavnika koja su nastupila u srijedu, Filip Ude (12.766) i Jakov Vlahek (12.200) zbog pada na konju s hvataljkama nisu ušli u borbu za medalje. Ude je u konkurenciji 32 vježbača bio 18., a Vlahek 20. Najbolju ocjenu kvalifikacija imao je Armenac Harutjun Merdinjan (14.600).

- Možda je za mene ipak prebrzo bilo ovo drugo natjecanje. Drugi konj, druga vrsta konja, meni treba malo duže da se naviknem na spravu, a ovo je totalno drukčija sprava nego je bila u Cottbusu. Na žalost, na početku sam nešto zeznuo i na saskoku sam pao. Imao sam snage, bio sam dosta miran, mislim da mi je samo falilo još malo treninga i dana ovdje da savladam kako treba. Sad je tako ispalo. Nadam se da će već na sljedećem Svjetskom kupu biti bolje i da ću popraviti rezultat i izvedbu - rekao je Ude koji je prošle subote u Cottbusu bio zlatni. U četvrtak, drugog kvalifikacijskog dana u Dohi nastupaju Aurel Benović na preskoku i Tin Srbić na preči.