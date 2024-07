Benović u finalu u preskoku! 'Još uvijek sam pod dojmom'

Sjajnim nastupom u kvalifikacijama hrvatski gimnastičar Aurel Benović (24) izborio je finale u preskoku dok je Tin Srbić (27) nadomak finala u preči. Benović je posebno oduševio na svom premijernom nastupu na Igrama.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 00:58 Novi hrvatski olimpijac Aurel Benović | Video: 24sata/pixsell

- Osjećam se fantastično. Još uvijek sam pod dojmom. Prezadovoljan sam sa svoja dva skoka. Mislim da sam dobro iskoristio svoju priliku. Što se tiče partera, malo sam bio tužan kada sam završio, ali s obzirom na to da sam preskok odradio dobro, parter sada na stranu. Imam problema sa zadnjom ložom, prati me već ta ozljeda tjedan dana i s tim se borim. Imam sada vremena to sanirati, odmoriti se, vratiti se treninzima i pripremiti se za finale - započeo je Benović, koji je za prvi preskok dobio 14,566 bodova, a za drugi fantastičnih 14,900, što mu je osiguralo finale.

Pariz: Aurel Benović nastupio na kvalifikacijama u parteru na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U finale prolazi najboljih osam, maksimalno dvojica iz jedne države. Benović će hrvatske boje braniti 4. kolovoza od 16.24 sati kada je na rasporedu sama završnica preskoka.

Nažalost, u drugoj disciplini u kojoj je nastupio, u parteru, nije bio toliko uspješan i sigurno neće nastupiti u finalu.

- Mogu reći da sam malo tužan zbog partera. Kada sam završio vježbu i kada sam došao do trenera, kad smo se pogledali nismo znali što bi jedan drugom rekli, nikako da se izrealiziram na tom parteru. Ali imam 24 godine, još puno vremena je preda mnom. Nadam se da ću i parter kroz neko vrijeme ustabiliti kao i preskok.

Pariz: Aurel Benović nastupio na kvalifikacijama u parteru na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Srbić na preči brani srebro iz Tokija

Tin Srbić na preči brani olimpijsko srebro s Igara u Tokiju i već je godinama u samom svjetskom vrhu u toj disciplini.

- Jako teške kvalifikacije, mogu čak reći, mislim to se često govori, ali jedan od najtežih nastupa, možda i najteži nastup meni u karijeri. U dvorani su nafrljili klimu, prsti ruke su mi bili ledeni. Možda sam i zato bez pravog osjećaja krenuo u nastup, zato je i sam početak vježbe bio malo lošiji, ali onda sam to ispravio. Rekao sam do kraja idem na sve ili ništa. Vjerojatno na iskustvo i na rutinu, to što imaš napravljenih više vježbi na natjecanju dođe do izražaja u ovakvim situacijama - započeo je.

Nastup Tina Srbića na preči na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zanimljivo, nakon nastupa se Srbić hvatao za glavu u neizvjesnosti koliko će bodova dobiti od sudaca. Ipak, odahnuo je kad je vidio ocjene.

- Jednostavno, ne znam iz čega, otkud sam to ovaj put iščupao. Stajao sam dolje i nisam znao koju ocjenu očekivati. Vjerujem da je tu pomoglo to što već godinama sam dosadan i sucima i svima ostalima i stalno odrađujem vježbe. I jednostavno me ne mogu više isključiti iz tih najvećih ocjena. Ovaj put je taj renome i iskustvo i ime malo ipak pomoglo da ta ocjena bude malo veća - rekao je.

Nastup Tina Srbića na preči na Olimpijskim igrama | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S ocjenom 14,600 praktički je osigurao finale, koje je na rasporedu 5. kolovoza.

- Vjerujem da je finale, ne volim coprati i trčati pred rudo. Vjerujem da ne postoji baš osam gimnastičara do kraja koji mogu dobiti više od 14.600, ali pričekat ću kraj dana da budem miran i 100 % siguran, ali da, to je gimnastika i moja je sprava zadnja, zatvara gimnastičko natjecanje. Bit će vremena do finala čohat se po glavi, kartati belu i dovoditi ove detalje koje sam danas pogriješio do savršenstva, tu formu održavati i to je to. Nema puno filozofije, pojačati vježbu za finale i to je to - zaključio je.