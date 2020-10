Benzema ogovarao Viniciusa, a Zidane kaže: Pa to je normalno

<p>Poraz od Cadiza i Šahtara, a onda pobjeda protiv Barcelone. Ta tri boda za <strong>Real Madrid </strong>nisu mogla stići u boljem trenutku. Pobijedili su najvećeg rivala u<strong> El Clasicu</strong> i barem malo podignuli raspalu atmosferu u momčadi, a onda sve uništili u utorak u remiju s <strong>Borussijom Mönchengladbach</strong> (2-2).</p><p>Real je bio taj koji je dominira, ali dojma smo da igrači više ne igraju za momčad, već svatko za sebe. Stvaraju se klanovi, sve je manje poštovanja jednih prema drugima, a atmosfera u zvjezdanoj momčad je gora nego ikad. <strong>Zinedine Zidane</strong> je izgubio kontrolu, govori uporno kako vjeruje u svoju momčad, a igrači ogovaraju jedni druge na sve strane.</p><p>Real je na poluvremenu gubio od njemačke momčadi 1-0, a kamere su u hodniku snimile Karima Benzemu kako sa svojim sunarodnjakom Ferlandom Mendyjem ogovara Brazilca Viniciusa. </p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/RMCsport/status/1321374928164315138" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>- Nemoj dodavati Viniciusu. On igra protiv nas - rekao je Benzema dok je Brazilac stajao svega jedan metar udalje od njega.</p><p>Mendy ga nije ozbiljno shvatio, ali zato je Karim slijedio svoje postulate i maksimalno je ignorirao Viniciusa na travnjaku.</p><p>Brazilac je u Real stigao prije dvije godine, 20 mu je godina, a nekad se zna toliko zaigrati loptom da bi radije ostao kruha gladan, nego bez nje. Reklo bi se, klasični Brazilac. </p><p>A Zidane? Dok krov prokišnjava, on ga ne popravlja. Već tvrdi da je to normalno.</p><p>- Na terenu se kaže puno stvari, ali one uvijek ostanu ondje. Dobro je da se takve stvari događaju, to znači da svi živimo u trenutku. Pričali su i to je to. To se stalno događa, vjerojatno tako govore i o meni. To je normalno - kaže francuski strateg. </p><p>Pa takve situacije su normalne kada igrate na osnovnjaku protiv 2.b, a vas gleda vaša simpatija. I naravno, želite se dokazati pa stalno tražite da vam suigrači dodaju loptu, a vi je nekome ne bi dodali nizašto na svijetu. A to baš i nije normalno kada je riječ o profesionalcima koji su plaćeni milijune eura. </p><p>Situacija u Realu je daleko od normalne, a i sam Zidane je bio žrtva ogovaranja. Iscu nije baš najbolje sjeo trenutni status u momčadi pa se izjadao Marcelu i Modriću, a kamere su ga uredno snimile.</p><p>- Ako me treba izvaditi iz utakmice, onda je to u 50. ili 60. minuti, nekad na poluvremenu. Kad me treba uvesti, onda je to u 80. minuti - kaže Isco</p><p>.</p><p>Marcelo je prasnuo u smijeh na Iscove komentare, dok se u pozadini, ispod maske, moglo vidjeti nasmijanog Luku Modrića.</p><p>Možda je s momčadi osvojio dvije La Lige i tri Lige prvaka, ali Zidaneov status u klubu je nikad upitniji. Real igra sve lošije, a gazda Fiorentino Perez polako gubi strpljenje te je već bacio oko na njegovog nasljednika. A najveći kandidat je Mauricio Pochettino. </p>