Benzemu pitali za 'fotografiju o Mbappeu': Radije ne bih o tome

On je i dalje igrač PSG-a i to je to. Bitno nam je pripremiti se za finale, rekao je kapetan Real Madrida Karim Benzema (34) nakon što su ga novinari upitali o odnosu sa suigračem iz reprezentacije Kylianom Mbappéom (23).

Podsjetimo, govorilo se da su stvari o prelasku mladog napadača PSG-a u redove 'kraljeva' riješene, ali na kraju se sve preokrenulo i Kylian je potpisao novi, trogodišnji ugovor s Parižanima.

Nakon toga je Benzema objavio fotografiju pokojnog američkog repera Tupaca Shakura na kojoj je s prijateljem koji ga je izdao prije smrti.

- Fotografija nije usmjerena protiv Mbappéa. Objavio sam je jer volim Real Madrid, najveći klub na svijetu. Ništa drugo, nikakve izdaje ili slično. Pogledate li na moj Instagram, vidjet ćete da sam objavio puno Tupacovih fotografija, kojeg obožavam. Ne bih objavio fotografiju kako bih poslao poruku. Kada bih imao nekome nešto reći, učinio bih to osobno - rekao je Benzema.

Znaju izabranici Carla Ancelottija kolika im prijetnja stiže u vidu Liverpoola pa se više ne obaziru s pričama o transferu.

- Mbappé? Reći ću vam da u subotu igramo finale Lige prvaka. Sada nije vrijeme za razgovor o tim sitnicama. Radije ne bih o tome govorio. Nisam ljut. Fokusiran sam na Ligu prvaku, što je važnije od bilo čega drugog - zaključio je Francuz.

